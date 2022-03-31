Первое установочное совещание, посвящённое капитальному ремонту бывшего кинотеатра «Маяк», состоялось сегодня, 31 марта. В районе Тракторостроителей глава города Евгения Уваркина встретилась с представителями профильных ведомств, подрядчиками, которые выполняют ремонт здания и благоустройство прилегающей территории, а также с представителями детской школы размещающейся здесь искусств №2.

Обсуждение запланированных работ началось на площадке возле бывшего кинотеатра. Ее благоустроят благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь появятся элементы озеленения, малые архитектурные формы, освещение, обновленное покрытие. Евгения Уваркина отметила, что грамотное ведение работ требует синергии от подрядчиков. Так, например, цветовое исполнение фасада должно гармонировать с материалами, которыми выполнят преображение территории возле здания.

Председатель департамента культуры и туризма Сергей Малько рассказал о том, что сейчас обсуждается, где именно будут находиться ступени и пандусы, ведущие в здание. Было предложено оставить только пологие подъёмы, однако глава города отмела такую идею – в «Маяке» должна быть создана доступная среда, при этом нужно сохранить и обычные ступени.

Сейчас подрядчик завершает демонтаж внутренней отделки помещений и приступает к их перепланировке. Первое, на что эксперты обратили внимание – холл. По проекту стены здесь планировали обшивать гипсокартоном. Но в ходе совещания нашли иное решение.

Стены в отличном состоянии. Если мы спрячем их в гипсокартон – украдём пространство холла, к тому же потратим немалые средства. Можно обработать стены под покраску. Будет выглядеть современно, — говорит Евгения Уваркина.

Следующими пунктами обсуждения стали два больших зала. У каждого из них будет своя задача. Первый – должен стать концертной площадкой, ориентированной на выступления учеников школы искусств, второй – помещением-конструктором – со сценой с возможностью устраивать молодёжные мероприятий, размещать пуфы и по своему желанию перекраивать пространство.

Глава города призвала подрядчиков и заказчика – департамент культуры и туризма – отнестись к капремонту со всей серьезность, прописать задачи и проблемы, которые необходимо решить.

Все вместе мы должны найти оптимальное и рациональное решение. Важно сделать качественно и с учетом особенностей коллективов, которые будут пользоваться зданием. Если нам удастся сэкономить средства, мы направим их на дополнительные задачи по «Маяку», — резюмировала Евгения Уваркина.

Напомним, культурно-образовательный центр «Маяк» станет молодежным пространством и центром творчества района Тракторостроителей. В нем продолжит работу школа искусств с хореографическим, эстрадным, народным и художественным отделениями. Капитальный ремонт будет выполнен в рамках национального проекта «Культура».