Евгения Уваркина посмотрела, как строится полилингвальная школа в микрорайоне «Европейский»

Близится срок сдачи полилингвальной школы в микрорайоне «Европейский» г. Липецка. Сегодня ход строительных работ проинспектировала глава города Евгения Уваркина.

Она внимательно осмотрела каждое помещения в корпусах, посетила учебные классы, кафетерий, спортивные и актовый залы.

Представитель компании-подрядчика Андрей Бугаков сообщил, что сейчас ведётся благоустройство пришкольной территории, а также подготовка к чистовой отделке внутри здания.

– Недавно нам включили отопление, теперь помещения достаточно прогрелись и уже на следующей неделе мы планируем приступить к лакокрасочным работам, – отметил Андрей Бугаков.

Помещения в новом образовательном учреждении оформляются с учётом современных дизайнерских и строительных решений.

Разделять их будут специальные витражи, изготовленные из стальных и алюминиевых профилей с огнеупорным стеклопакетом. Это не только повысит противопожарную безопасность здания, но и будет соответствовать общему стилю здания. Также уже на следующей неделе строители планируют завершить монтаж дизайнерских светильников и приступить к установке дверей в классах, санузлах, спортивных и актовом залах, начать штукатурить стены в переходе, соединяющем учебный корпус со зданием бассейна, обшивать сэндвич-панелями оконные откосы.

– У меня вызывает опасение то, что вы можете не уложиться в график, если сейчас снизите темп работ. В таком случае мы будем действовать жёстко, в том числе применять штрафные санкции, – приводит слова мэра пресс-служба городской администрации.