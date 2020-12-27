Мэр Липецка Евгения Уваркина проверила, как предприниматели исполняют требования правил размещения и содержания информационных элементов. Особое внимание уделялось двум объектам — площади Заводской и одной из крупнейших городских магистралей — улице Гагарина, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

На Заводской площади в уходящем году стартовала масштабная реконструкция, поэтому и требования к её внешнему виду предъявляться строгие.

– Всё, что незаконно, нужно снять, а уже потом наводить красоту, – поставила задачу Евгения Уваркина.

Помимо вывесок глава города обратила внимание на места, которые занимают торговцы. Многие работают по старинке, из-за чего их точки выглядят неэстетично.

– Нам пишут: вы боретесь за красоту и порядок, а потому сами разрешаете бизнесменам захламлять территорию. Если на площади стоят с корытами, складывается впечатление, что это не город, а колхоз. Такого быть не должно.

Следующий пункт объезда – улица Гагарина. Здесь внимание представителей власти было обращено на состояние фасадов домов, расположенных на красной линии.

– Алгоритм действия с незаконными информационными конструкциями простой — увидели, сняли, выписали протокол. Предприниматели должны понимать, что игнорировать законы нельзя, – говорит Евгения Уваркина. – Очень много невероятно пёстрых вывесок на фасадах: там бежевое, тут красное, а рядом зелёное. Обидно, что раньше администрация согласовывала бизнесу такие дизайнерские решения. Необходимо дополнительно изучить опыт других городов, выбрать лучшее для Липецка.

Как известно, в областном центре действуют правила размещения и содержания информационных элементов, которые обязаны соблюдать те, кто хочет повесить любую информационную вывеску. Важно знать, что в зонах особого градостроительного значения, к которым относятся 32 магистрали, формирующие облик города, предприниматели могут устанавливать только объемные буквы с подсветкой или без неё. Такие вывески размещаются исключительно в пределах занимаемого помещения – над входом в магазин или его окнами.

Сотрудники Городского центра рекламы выявляют нарушителей, составляют акты и информируют владельца о необходимости навести порядок. Если требование не выполняется, специалисты самостоятельно снимают конструкцию и отправляют на хранение. В течение месяца собственник может забрать со склада вывеску. В противном случае её направят на утилизацию.

Напомним, за нарушение правил размещения и содержания информационных элементов предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа для физических лиц составляет от 500 до 3 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 3 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц – от 10 000 до 50 000 рублей.