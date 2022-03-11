Сегодня, 11 марта, глава города Липецка Евгения Уваркина и её заместитель Анна Шамаева посетили детский сад №38, чтобы поздравить воспитателя Татьяну Шубину с победой в городском этапе конкурса профессионального мастерства. Жюри выделило педагога ясельной группы среди пяти претендентов. Эксперты отметили её креативный подход к работе и внедрение эффективной методики, которая пробуждает в детях интерес к чтению.

— К сожалению, сегодня дети не так много читают. Они окружены гаджетами и социальными сетями. Поэтому настолько важна ваша работа, — обратилась к педагогу Евгения Уваркина. – Система образования, прежде всего, должна воспитывать в ребёнке личность и тогда у малыша будет тяга к чтению и разносторонние интересы.

На конкурсе педагог представила владение технологией Storysack – в переводе с английского «мешок историй». Методика позволяет вовлекать детей в процесс чтения, благодаря творческой составляющей. Storysack даёт возможность педагогам и родителям открыть ребёнку дверь в мир хорошей литературы. Для этого изготовляют мешок, чемодан или сумку, где могут находиться различные материалы — иллюстрации, предметы для театрализации, игрушки и многое другое.

Татьяна Шубина на деле показала, какой интерес у ребят вызывает сказочный ларец с историями. Как только воспитатель достаёт его, мальчики и девочки знают, что их ждёт интересное занятие, полное игр и веселья.

Важно, что технология подходит для детей любого возраста, включая дошкольников младшей группы. Появление игрушек-персонажей из сказочных историй вызывает у них интерес, они с удовольствием обыгрывают произведение. Таким образом, герои сказки оживают в руках детей, и известный сюжет превращается в театрализованную, дидактическую или сюжетно-ролевую игру.

Татьяна Шубина представит Липецк на областном этапе конкурса «Воспитатель года-2022».