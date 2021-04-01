Евгения Уваркина проинспектировала строительство нового детского садика в микрорайоне «Европейский» г. Липецка, сообщает пресс-служба мэрии.

О том, как продвигается строительство дошкольного образовательного учреждения, главе Липецка доложили представитель фирмы-подрядчика Валерий Сешенов и заведующая детским садиком Наталья Стрельникова.

Строители доложили, что работы по возведению дошкольного учреждения идут в соответствии с графиком. Рабочие продолжают заливку полов в подвале и установку плит перекрытия. Кроме того, специалисты приступили к монтажу внешних стен здания, в планах – устройство внутренних перегородок и разделение помещений садика.

– Объект должны сдать уже в конце года и сейчас темпы строительства радуют. Ещё зимой здесь был пустырь, а теперь возводится современное учреждение, в котором будет интересно и комфортно юным липчанам, – отметила Евгения Уваркина.

Обсудили в ходе встречи и дизайн будущего садика. Наталья Стрельникова доложила, что для оформления фасада специалисты выбрали белый цвет, «разбавят» его вкрапления красного, синего, зеленого и желтого цветов. Яркие элементы, как фигурки «тетриса», будут «падать» с самого верха здания к его фундаменту, который будет полностью разноцветным. Решение выбрано не случайно, ведь когда ребенок приходит в детский сад он, как элементы пазла, собирает знания, которые становятся крепким фундаментом для будущего образования.

Интересным будет и наполнение здания учреждения. Согласно проекту, помещения для детей до трех лет выполнят в ярких цветах, для старших воспитанников – в более сдержанных. Группы и кабинеты оснастят безопасной модульной мебелью, которую ребята смогут расставлять на свой вкус.

– Уже на этапе строительства важно понимать, как будут наполнен садик, поэтому я прошу вас проработать также оформление детских площадок на его территории – чтобы они были не только яркими и современными, но и безопасными для ребят, – подчеркнула Евгения Уваркина.

Как известно, детский садик рассчитан на 280 мест – он будет включать в себя 12 групп для дошколят в возрасте от 1,5 до 7 лет. Ясельные группы расположат на первом этаже и оборудуют автономными входами. Строительство дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне «Европейский» ведётся в рамках национального проекта «Демография».