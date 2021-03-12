Как сделать Липецк привлекательнее для туристов и наполнить новым смыслом городские пространства? Эти и другие вопросы, касающиеся развития потенциала областного центра, Евгения Уваркина обсудила с советником по туризму руководителя аналитического центра при Правительстве РФ Александром Гендельсманом. Совещание прошло с участием начальника регионального управления культуры и туризма Кристины Наролиной и представителей городских профильных ведомств, сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам Евгении Уваркиной, сегодня в Липецке развитию туристического потенциала уделяется серьёзное внимание. В областном центре планируют создавать площадки разных форматов, чтобы не только привлечь туристов, но и, в первую очередь, подарить липчанам город, которым они будут гордиться.

– У нас есть природное место притяжения, так называемое зелёное ядро Липецка, – это река Воронеж и её берега. Планируем создать здесь единое пространство, где гости смогут активно отдыхать, гулять, любоваться прекрасными видами, а также оздоравливаться, заниматься спортом и участвовать в фестивалях, – поделилась мэр.

Часть «зелёного ядра» удалось преобразить в 2020 году – прошла реконструкция Центрального пляжа, части Нижнего парка и фестивальной зоны. В планах на будущее – развитие зоопарка, в частности, расширение и замена существующих вольеров, строительство современного гребного центра на левом берегу реки, создание площадки для концертов и фестивалей на Зелёном острове, обустройство спортивных площадок между городским пляжем и набережной, а также создание современной зоны аттракционов в Нижнем парке.

Соединить каждый «уголок» зелёного ядра планируют единым пешеходным маршрутом, удобным как для жителей, так и для гостей города, а главное – интересным для всех категорий граждан. Однако здесь важно уделить должное внимание инфраструктуре, созданию пешеходных зон и освещения, установке малых архитектурных форм не только на общественных пространствах, но и между ними.

Советник по туризму руководителя аналитического центра при Правительстве РФ обратил внимание Евгении Уваркиной на необходимость одновременного развития сферы гостиничного бизнеса. Он подчеркнул, что туристы физически не успеют познакомиться со всеми особенностями Липецка за один день и им просто необходимо иметь возможность без проблем найти ночлег. Глава города сообщила, что уже сейчас в областном центре существуют гостиницы и отели с разной ценовой политикой и номерным фондом, однако это направление также нуждается в развитии. И здесь город, создавая общественные пространства, как раз даёт импульс бизнесу – создавать новое, соответствующее самым современным требованиям и подходам.

– Мы не забываем о ещё одном знаковом месте, которое раньше было визитной карточкой города. Речь о Липецком санатории. Площадь только одного его корпуса свыше 17 тысяч кв. метров, в корпусах лечебницы располагается порядка 500 номеров различных категорий, – отметила Евгения Уваркина.

Конечно, сейчас санаторий нуждается в модернизации. Но есть планы по его развитию и включению в часть формирующегося туристического кластера. Плюсы, которыми уже сейчас обладает здравница, – широкий спектр процедур и лечебных программ, а также живописное месторасположение.

– Всё, что мы сегодня увидели, говорит о невероятном туристическом потенциале Липецка. В целом город развивается в верном направлении. Но нужно уделить внимание нюансам, уверен, если всё сделать грамотно, город станет интересным, очень многие захотят его посетить, – отметил Александр Гендельсман.

Евгения Уваркина подчеркнула, что областной центр не остановится на достигнутом. Основная задача – сделать Липецк городом, который будет объединять людей с различными увлечениями и взглядами на жизнь.