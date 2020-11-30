Евгения Уваркина рассказала, как решится вопрос с проблемным проспектом Победы

Мэр Липецка Евгения Уваркина в своем Инстаграме рассказала, что в администрации города приняли решение не оплачивать в этом году в полном объеме работы по реконструкции проспекта Победы.

Один из самых масштабных проектов реконструкции этого года стал одним из самых проблемных.

“Читая директ или листая соцсети, я вижу, сколько жалоб на качество работ поступает от липчан. У нас, как у городских властей, также немало претензий к подрядчику – они касаются и ровности дорожного полотна, и качества укладки плитки и установки бордюров, – написала Евгения Уваркина. – Поэтому мы приняли решение – не оплачивать полностью в этом году работы по реконструкции. К обсуждению финансового вопроса вернёмся в 2021-м. Окончательные расчёты произведём только после того, как все работы будут выполнены качественно”.

Также она добавила, что в мэрии рассматривают вопрос запуска общественного транспорта по проспекту Победы.

“Липчане не должны страдать из-за промахов подрядчика. И так автобусы с прошлой зимы ходят по улице Папина, – считает Евгения Уваркина. – Поставили перед рабочими задачу: обеспечить безопасность движения, чтобы уже в декабре пустить по проспекту общественный транспорт. Специалисты смонтировали светофоры, нанесли разметку, поставили остановочные павильоны, осталось завершить установку пешеходного ограждения. После этого будем обращаться за разрешением в ГИБДД”.