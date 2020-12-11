Евгения Уваркина собрала совещание по поводу работ на магистральном трубопроводе. Подачу тепла до сих пор возобновили не всем

Евгения Уваркина провела совещание с представителями управляющих компаний и ПАО «Квадра».

Как известно, сегодня, 11 декабря, Липецкий филиал ПАО «Квадра» провел работы по замене прокладки расходомерной шайбы на магистральном трубопроводе. В результате в ряде МКД были снижены параметры теплоносителя, часть домов осталась без отопления. Несмотря на то, что энергетики выполнили необходимый объем, нормальная работа систем теплоснабжения до сих пор не восстановлена.

– Мы начинаем заполнять систему и включать насосы, налаживать гидравлический режим. Постепенно к работе смогут подключаться управляющие организации – подавать тепло в МКД, – доложил управляющий директор Липецкого филиала Алексей Курило.

Евгения Уваркина отметила, что УК и аварийно-диспетчерские службы должны быть готовы работать максимально слаженно и оперативно.

– Понимаю, что возможны сложности, в частности, завоздушивание систем, но решать проблемы нужно максимально быстро, – отметила мэр.

Особенно остро ситуация стоит в домах в районе ЛТЗ, где сегодня из-за изменения параметров системы произошли порывы. Руководители УК попросили помощи с рабочим персоналом, чтобы максимально быстро устранить аварийные ситуации. ПАО «Квадра» обещала направить своих сварщиков.

Как сообщили представители управляющих компаний, в большую часть МКД планируют подать отопление после 21.00. Однако в районе Матырский работы завершат позже – после 23.00. Кроме того, потребуется время на прогрев помещений, а также при необходимости удаление воздуха и наладку оборудования тепловых пунктов.

– Если до 8.00 утра батареи полностью не прогреются, липчанам необходимо оставить заявку в ЕДС по номеру 8 800 450 48 48. С ними свяжутся и отработают, – сообщил представитель департамента ЖКХ.

Фиксация заявки в ЕДС необходима, так как позволяет оперативно отслеживать её статус и ход работ.

– Я продолжу держать ситуации на контроле. В 8.00 жду справку по ситуации, в том числе по всем проблемам и путям их решения, – подвела итог совещания Евгения Уваркина.