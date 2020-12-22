Навести порядок с вывесками и преобразить переход – глава Липецка Евгения Уваркина провела выездное совещание на площади Победы. Особое внимание мэр уделила рекламе и вывескам на центральной площади города, а также работе, которую необходимо провести с собственниками расположенных здесь торговых объектов, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, все информационные элементы должны быть выполнены в едином стиле – его начальнику управления потребительского рынка Евгения Уваркина поручила разработать совместно с департаментом градостроительства и архитектуры, с бизнесменами необходимо договориться о замене вывесок.

– Надо избавляться от хаоса, который мы сегодня видим на фасадах магазинов и торговых центров, – подчеркнула мэр. – И работу нужно вести не только на площади Победы, но на всех центральных улицах. Срок – 2021 год.

Ещё одна проблема – киоски, которые закрывают торговый комплекс «Победа» и портят облик территории. С собственниками следует договориться о переносе. Работать необходимо и с несанкционированными продавцами – в пешеходных зонах торговых рядов быть не должно. При этом для пенсионеров, которые реализуют продукцию собственного производства, можно создать цивилизованные места.

На подходе к подземному переходу картина портится ещё сильнее. Владельцы расположенных здесь киосков выносят товар прямо на улицу – привлекают покупателей. Это мешает проходу пешеходов и портит облик территории. В самом переходе – грязно, ступени скользкие, не посыпаны, торговые точки разрисованы.

– Нужно наводить порядок. Уже до новогодних праздников планирую провести встречу с предпринимателями, будем искать компромисс. Сейчас я вижу два варианта решения – полностью отказаться от торговли здесь и сделать обычный переход либо привести территорию в порядок, – отметила Евгения Уваркина.

В качестве успешного примера работы торговых точек в подземном переходе глава города отметила Воронеж – там бизнесмены взяли аналогичное пространство в аренду на 25 лет, оформили современные красивые павильоны, выполнили освещение, установили камеры, оборудовали подъемник для инвалидов.