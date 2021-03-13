Мэр Липецка Евгения Уваркина познакомилась с работой московского центра «Самбо-70». Это уникальный проект, который объединяет спорт и обучение. 1100 детей только в этой школе получают образование и занимаются самбо, тхэквондо, художественной гимнастикой, кикбоксингом, фигурным катанием – на выбор 26 направлений. По всей Москве у центра 16 000 воспитанников.

“Экскурсию по учреждению мне и коллегам провёл директор школы, заслуженный тренер России, Педагог с большой буквы Ренат Лайшев, он же рассказал об истории центра и особенностях работы. Главная из них состоит в том, что с ребёнком одновременно занимаются и тренер, и учитель. Это даёт отличные результаты. За годы существования школа подготовила 106 золотых и 19 серебряных медалистов, выпустила более 1200 мастеров спорта СССР и России. Её выпускники учатся в ведущих вузах страны. А многие, отучившись, возвращаются в родной центр, но уже тренерами и учителями”, – поделилась Евгения Уваркина в своем Инстаграм.

Синергия образования и спорта, сама работа центра произвели на главу Липецка сильное впечатление.

“Думаю, нам есть чему поучиться у столичных экспертов. Поэтому совместно с руководством обсудили возможность открытия филиала «Самбо-70» в Липецке. К рассмотрению вопроса вернемся уже в апреле, но теперь «на нашей территории». Команда специалистов планирует приехать к нам с ответным визитом. Пока же вместе с департаментом образования будем думать над тем, какие школы мы можем включить в этот совершенно новый для нас процесс обучения и личностного формирования”, – добавила Евгения Уваркина.