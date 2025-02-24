Творческий дар — от родителей

Жизнь Нины Юрьевны Тереховой (в девичестве Фроловой), члена районного общества людей с ограниченными возможностями здоровья, насыщена разными событиями.

«Мне уже глубоко за 60, — говорит она о себе, — оглядываясь назад, скажу, что на жизненном пути мне многое пришлось преодолевать. Все было в моей жизни: и радости, и горести. Были такие моменты, когда казалось, что нет никакого выхода из сложившейся ситуации. Но я никогда не сдавалась! Характер у меня такой. Благодаря окружавшим меня людям я всегда находила правильные решения и выходила из критических ситуаций победителем».

Нина Фролова родилась в селе Отскочное Дуровского сельсовета в простой многодетной семье. В семье были еще старшая сестра Галина и младший брат Геннадий. Отец Юрий Кириллович и мать Лидия Михайловна работали в колхозе имени Карла Маркса. Мать — свекловичницей, отец — художником-оформителем. Очевидно, Нина унаследовала этот дар от отца и с раннего возраста очень хорошо рисовала.

В Отскоченской восьмилетней школе по изобразительному искусству у нее всегда были отличные оценки.

Но не этот талант прославил Нину Терехову. Ее хорошо знают не только в Плавице — по месту постоянного жительства, но и во всем Добринском районе. Большой баннер с изображением певицы Нины Тереховой висит в центре п. Плавица.

Парадоксально, но девушка о своих способностях даже и не подозревала. Открыть их помогла Алла Николаевна Свинцова, ныне директор Плавицкого Центра культуры и досуга. Но обо всем по порядку.

Окончив восьмилетку, Нина Фролова уехала в Воронеж, где поступила в строительное училище. Получила специальность маляра (строителя) 3 разряда. В училище в те годы существовал духовой оркестр, в котором были заняты одни девушки. Обнаружив у нашей героини музыкальные способности, руководители художественной самодеятельности училища зачислили ее в этот творческий коллектив. Вероятно, одаренной девушке опять же передался талант родителей. Отец Нины имел абсолютный слух, прекрасный голос и хорошо пел. И сейчас, спустя много лет, Нина Юрьевна не может без волнения говорить о том, как до сих пор она как будто слышит в исполнении отца песню композитора Александра Долуханяна «Ой ты, рожь!». А мама Нины, уроженка села Аничково Тихвинского сельского Совета, еще девочкой научилась играть на балалайке и собирала под ее звуки почти каждый вечер в будние дни и особенно на православные праздники сельских частушечниц, которые своим залихватским пением веселили односельчан.

В духовом оркестре училища Нина играла марши на мелодичном инструменте теноре. Все участники оркестра (так называемые мажоретки) имели красивую осеннюю форму: кивер с султаном, доломан, белая юбка и белые сапоги. Была и летняя одежда: красный сарафан с белой кофтой, головной убор и белые туфельки. Оркестр всегда шел впереди колонны демонстрантов и украшал ее. Также коллектив был востребован в Домах и Дворцах культуры, выступая в прологах концертов.

Впоследствии Нина устроилась на работу по специальности в одну из строительных бригад в Воронеже. Немного поработав, поступила на очное отделение в индустриально-педагогический техникум. В 1981 году вышла оттуда специалистом по промышленному и гражданскому строительству с квалификацией «техник строитель и мастер производственного обучения».

Семья — ее опора

Еще находясь в техникуме, встретила там своего будущего мужа Николая Ивановича Терехова, с которым вот уже 45 лет живет в счастливом браке.

Молодые уехали по распределению главы семейства — в г. Борисоглебск Воронежской области. Там в 1982 году у пары появится первенец Александр. И вот здесь начались первые трудности. У мальчика обнаружились серьезные проблемы со здоровьем. Обрушившийся на молодую маму страх за жизнь ребенка, бессонные ночи подкосили здоровье и самой Нины. Но она стойко переносила все тяготы жизни. Николай во всем поддерживал супругу. Только вера в Бога и вера в жизнь ребенка позволили совершиться чуду. Саша выжил. Теперь он женат, имеет двоих взрослых детей.

А в те далекие годы, когда сыночку исполнилось два года, Тереховы решили уехать на постоянное место жительства в Донецкую область. Там жил родной дядя Нины. Переехав на Украину, Нина устроилась в ЖЭК маляром. Тереховы сразу же получили двухкомнатную квартиру. Перестройка и развал СССР застали их на Украине, которая вскоре стала независимым государством. И наступил такой нелегкий момент, когда надо было принимать украинское гражданство. А в это время уже начались волнения по поводу русского языка. И Тереховы решили вернуться на Родину — в Россию, хотя уже привыкли жить в Донецке и полюбили этот город.

В 1994 году они продали жилье и переехали на ст. Плавица. Там купили квартиру, отремонтировали ее и начали жить, что называется, с чистого листа. Муж, будучи хорошим строителем и мастером на все руки, чтобы обеспечить безбедное существование семьи, начал работать по найму. Сына определили в Ольговскую среднюю школу (теперь гимназия).

Сама Нина устроилась на сахарный завод. Чем только ни занималась: и в смену ходила, и в охране работала, и мыла полы… В это время в сравнительно молодом возрасте у Нины умирает мать, а у отца случается инсульт. Ей не остается ничего другого, как забрать отца к себе. В течение пяти лет до самой его смерти она ухаживала за парализованным отцом, даже научилась сама делать ему уколы.

Это было сложное время, потому что Нина сама имела слабое зрение с детства — близорукость. С каждым годом оно ухудшалось. Сказалось, что в школе девочка стеснялась сказать учителю: плохо видит с доски. Очки она не носила. И только когда совсем не стала ничего видеть с первой парты, то призналась, что у нее есть проблемы со зрением. А время было упущено. Да еще жизненные стрессы впоследствии отрицательно повлияли на зрение.

Когда сын окончил школу, женился, то Тереховы оставили ему квартиру, а себе купили в Ольговке половину кирпичного дома. Неустанное трудолюбие и стремление к прекрасному позволило им на свой вкус обустроить новое жилье и превратить его в райский уголок.

И все было бы хорошо, но новое несчастье не заставило себя ждать. У Нины появились и стали прогрессировать другие болезни. В 2006 году она получает инвалидность и уходит на пенсию.

Но наша героиня не сникла, не растерялась и в этой ситуации. Нашла себе массу занятий. У нее был огород, домашняя живность, в палисаднике благоухали цветы. За всем этим нужен был уход.

Больше внимания молодая пенсионерка стала уделять приготовлению еды для семьи. Особенно полюбила выпечку. Ее изумительные рогалики известны многим плавицким жителям, потому что семья Тереховых славится своим гостеприимством, их дом всегда наполнен людьми.

Сцена стала для нее отдушиной

Нина всегда была открытым, общительным и веселым человеком. За короткое время она приобрела много подруг. С ними проводила свой досуг, отмечала праздники и дни рождения.

Молодые женщины очень любили петь самые разные песни. И вот однажды их услышала А.Н. Свинцова, которая в то время работала художественным руководителем Дуровского ДК. Ей понравился красивый голос Нины. С этого времени началась другая — творческая жизнь Нины Тереховой.

Новую артистку стали периодически приглашать на концерты в Дурово. Руководители Плавицкого ДК Н. Муравлев и А. Якимов уговорили Нину записаться в свой хор. И она с удовольствием стала выступать на плавицкой сцене. Вскоре ее уже узнавала вся Плавица.

Вместе с хором она побывала и на Добринской сцене, и в сельских ДК района. Выступала и сольно. Особенно ей нравится петь в Верхнематренском доме-интернате для престарелых. Нина — желанный гость на всех концертах, которые организуют районное общество инвалидов и филиал ВОС.

Чуть более года назад Нина приняла участие в областном конкурсе ВОС «Дары осени», который проходил в Центре культуры и досуга п. Добринка. В театрализованных представлениях осеннего стола и оригинального блюда Нина продемонстрировала свои артистические способности комедийной актрисы. В тандеме с самодеятельным артистом ДК А.А. Ходыкиным они заняли первое место среди восьми команд из других районов.

Н. Терехова по мере возможности продолжает выходить на сцену в составе хора и с сольными номерами в Плавице, приезжает и на районные мероприятия.

Сейчас у нее вновь наступил непростой период в жизни. Тяжело заболел любимый муж Николай. Но наша героиня не опустила руки. Она заботится о муже, полна надежд на его выздоровление. И делает для этого все возможное и невозможное.

Впереди у Нины и Николая Тереховых сапфировая свадьба. В преддверии этой даты пожелаем этой удивительной семье стойкости духа, оптимизма, благополучия!