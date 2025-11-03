Её отдушина – русские частушки

ТРУДНОЕ ДЕТСТВО

В нашей общественной организации инвалидов преимущественно состоят люди пожилого возраста. У большинства из них можно учиться не только житейской мудрости, но и стойкости, умению собраться в трудный момент и идти дальше, несмотря ни на что.

Зинаида Серафимовна Матыцына — одна из них. Даже о своем нелегком жизненном пути, о каких-то своих неудачах она рассказывает с легким налетом юмора и самоиронии. И от этого беседа становится легкой, непринужденной и интересной.

Родилась Зина Требунских в с. Поповка Верхнематренского сельсовета в 1946 году, когда ее отец Серафим Васильевич вернулся с фронта. В семье уже подрастал десятилетний брат Василий. Через два года родилась сестра Варвара. Отец тогда работал плугочистом, а мать Фекла Федоровна — свекловичницей и на других работах в колхозе им. Фрунзе.

В 1 класс Зинаида пошла в Плосковершинскую неполную среднюю школу. Когда перешла в 7-й, школу закрыли и учеников перевели в Верхнюю Матренку. Ходить каждый день на учебу за 9 км тяжело, а на съемную квартиру денег не было, потому что отец в это время ушел из семьи, и мать с тремя детьми выживала, как могла. Маленькая, шустрая, трудолюбивая, она не сдавалась: даже свой ветхий домишко перестраивала несколько раз (то из самана, то из дерева). Чтобы прокормить детей, имела в хозяйстве корову, овец, кур.

Так что после шестого класса учеба девочки завершилась. Зиму просидела дома, помогая матери по хозяйству, а весной вместе со взрослыми женщинами вышла на свеклу, а потом стала дояркой.

Везде, где бы ни трудилась, ее ставили в пример. Да и в семье вся надежда была на нее. Брат уже женился и отделился от них, младшую сестренку мать жалела. Все трудности ложились на плечи Зины, которая выросла сильной, высокой, статной.

А по праздникам, например, на Новый год или в Рождество, в их доме собирались деревенские женщины. Приглашали гармониста, пели и плясали, устраивали состязания частушечниц. Подрастая, Зина стала им подпевать. А по вечерам с подругами ходила в местный клуб, где их ждали три гармониста. Вдоволь наплясавшись, девушки спешили домой: на работу надо было вставать рано.

Зину назначили звеньевой как самую грамотную, добросовестную, обладающую организаторскими способностями. Правление колхоза награждало ее за победу в соцсоревновании, посылало на слеты передовиков.

СЧАСТЬЕ НЕ СЛОЖИЛОСЬ

Девушке исполнилось 18 лет, а молодого человека у нее еще не было. И вот однажды в марте, вернувшись с подружкой с работы, продрогшие на холоде, они залезли на печь отогреться. Вдруг в дверь кто-то тихонько постучал. На пороге стояла соседка тетя Люба, да не одна. Она пришла со своими родственниками свататься за Зину, которую знала как трудолюбивую, хозяйственную и надежную.

Семья кандидата в женихи по тем меркам была зажиточной. Пять его сестер обосновались в Москве и ни в чем не нуждались. С матерью жили единственный их брат и младшая сестренка.

Раздумывать Зинаида долго не стала и согласилась. Свадьбу играли 2 марта 1965 года. Такой пышной свадьбы в Поповке и Верхней Матренке не было много лет. Сестры жениха помогли Зине «достать» в городе приданое: тюлевые занавески, скатерти, покрывала, накидки, коврик. Гуляния длились три дня. Было три пары лошадей с заливистыми колокольчиками под дугой…

Все было бы хорошо, но только со свекровью у Зины не заладилось. Та не проявляла к невестке никакой жалости и снисхождения даже тогда, когда Зина забеременела и родила первую дочку Надю. А тут муж при закладке силоса попал в аварию, сломал ногу. Из Талицкой больницы его на самолете отправили в Липецк: травма была серьезной. Зина с грудным ребенком на руках ездила его навещать, так как свекровь категорически отказывалась сидеть с малышкой. Отношения между снохой и свекровью доходили до того, что молодую мать частенько выгоняли на улицу со словами, что она здесь никто.

Через три месяца муж вернулся из больницы, и они решили отделиться от матери, купили небольшой домик.

Но это, увы, не помогло мирной семейной жизни. Муж стал частенько прикладываться к рюмке, устраивать сцены ревности на пустом месте. Последней каплей стал пожар в доме, который он устроил после очередного скандала. Узнав об этом, мать Зинаиды подогнала лошадь, погрузила на нее пожитки дочери и увезла их с внучкой к себе домой. Зинаида подала на развод.

Мать посоветовала ей перебраться в Липецк, говоря, что она еще в силах и посидит с внучкой, пока та обустроится. И наша героиня уехала в областной центр. Устроилась на работу в дорожно-ремонтное управление, получила место в общежитии. Работа была далеко не женская: раскидывать асфальт наравне с мужчинами. О личной жизни как-то не задумывалась. В выходные дни старалась приехать в Поповку, чтобы навестить мать и дочку, помочь им.

Однажды бросивший когда-то семью отец Серафим Васильевич позвал Зину, брата и сестру с семьями на свадьбу к своему неродному сыну. Он начал поддерживать связь с детьми от первого брака, когда переехал на жительство в с. Наливкино Петровского сельсовета. Старшие дети посоветовались и решили ехать. Там на плясунью и частушечницу Зину обратил внимание будущий муж Василий Матыцын, работавший шофером в Прогрессе. Расписались, появились дети: дочь Ирина — в 1970 году, сын Игорь — в 1974-ом.

Однако недолго длилось семейное счастье. В 1975 году муж ушел из семьи. Зина осталась одна с тремя детьми. Матери к тому времени уже не было в живых, от отца помощи никакой. Но не опустила руки молодая женщина. Воспитывала детей и на работе всегда была в почете.

НЕ СДАЕТСЯ ГОДАМ И НЕВЗГОДАМ

В 1993 году в мастерской совхоза «Кооператор», где работала уборщицей, Зинаида Серафимовна получила тяжелую травму головы, приведшую к инвалидности. Долго восстанавливалась. Работу пришлось оставить, но без дела не сидела: вела подсобное хозяйство, вязала пуховые платки.

Потом новое горе: тяжело заболел отец. Хотя он и бросил их когда-то, старшая дочь не могла отказаться от родного человека. Такая у нее добрая и широкая душа. Взяла отца к себе и ухаживала за ним два года, до самой его смерти.

Оставшись одна и без работы, Зинаида, привыкшая быть в окружении людей, решила вступить в районное общество инвалидов. Возглавлявший его в то время Г.Н. Потапов старался задействовать З. Матыцыну в мероприятиях. И та охотно участвовала в конкурсах, концертах, различных праздничных мероприятиях.

Однажды ее и Лидию Рябову из Дубового послали на областной конкурс частушечниц. Аккомпанировал им заслуженный работник культуры А.П. Зверев. На липецкой сцене этому дуэту не было равных. Домой счастливые певуньи вернулись с дипломами 1 степени.

Зинаида с удовольствием участвовала в частушечной группе на добринских ярмарках, пела в ветеранском хоре «Вдохновение». И сейчас она задействована в концертах, является членом культурно-досугового клуба «Отдушина».

Много пришлось пережить Зинаиде Серафимовне за свою долгую жизнь, но в итоге она вышла победителем. У нее трое внучат.

На будущий год З.С. Матыцына будет отмечать 80-летний юбилей. Однако выглядит она молодцом: намного моложе своего возраста. Красиво и со вкусом одевается, ухаживает за прической, делает макияж. Об этой женщине с полным правом можно сказать, что она молода душой и служит всем примером для подражания. Удачи Вам, Зинаида Серафимовна, здоровья и оптимизма!