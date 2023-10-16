Наталия АКСЁНОВА много лет трудится в областном онкодиспансере онкологом-гинекологом, ежедневно даря своим пациенткам радость жизни и надежду на то, что всё будет хорошо.

ДОКТОР, ВЕК ЖИВИ — ВЕК УЧИСЬ!

Такому принципу жизни следует наша землячка. Родилась Наталия Вячеславовна в Добринке, окончила 2-ю Добринскую школу лишь с одной четвёркой по истории, остальные — пятёрки, необыкновенную страсть ученица из всех предметов питала к химии. Её родители — уважаемые не только в посёлке, но и в целом в нашем крае люди.

Папа Вячеслав Кузьмич Искорнев — почётный гражданин Добринского района, много лет проработал корреспондентом в редакции районной газеты, а потом и в областном издании. Мама Раиса Петровна — педагог с огромным стажем, учитель русского языка и литературы.

— В выпускном классе я единственная была из одноклассников, кто сдавал химию на экзамене, — вспоминает собеседница. — Ещё с 12 лет с подругой решили, что будем поступать на биохимический факультет. Нам так нравилась биология, позднее — химия. Только к концу учёбы я выбору этих предметов не изменила, а подружка выучилась на художника…

После школьных экзаменов наша землячка не сразу поступила в вуз. Чтобы время зря не терять, подала документы в медучилище, даже на уборку урожая яблок со сверстницами успела съездить. И всё-таки поняла: среднее профессиональное — не тот уровень, какой ей хочется достичь. Быстро забрала документы и отвезла их в пединститут на рабфак (ранее были такие в вузах, они позволяли хорошо подготовиться к поступлению на нужный факультет). Половина из однокурсников — те, кто не прошёл по конкурсу в мединститут.

Учёба на рабфаке не казалась Наталии трудной, в мае досрочно сдала экзамены и в принципе уже могла считать себя студенткой биохима. Только в эту историю её жизни вдруг включился один из однокурсников, который с восхищением наблюдал всё это время, как наша землячка прекрасно знает химию, и посоветовал поступать туда, куда всегда мечтала, — в мединститут.

— Он убедил меня, — продолжает доктор. — «А почему бы и не попробовать?» — подумала я, ведь в педагогический уже поступила. Побывала в медвузах Курска, Воронежа и Рязани. Остановилась на последнем. Усердно готовилась к поступлению. С биологией помогала Елена Дмитриевна Лазутина, учитель 2-й Добринской школы, за что огромное ей спасибо. Маму, как она тогда говорила, я просто «замучила» с подготовкой к экзамену по русскому языку. Мы с ней писали диктанты. Если я хоть одну ошибку допускала, то повторялось всё ещё раз, а уж коли две, то обязательно столько мне она и диктовала потом… Наконец, поступила на лечебный факультет, куда конкурс тогда был 5 человек на место. Мечта сбылась! А далее — учиться и учиться. Зубрили по всем ночам. А как иначе? Мы и сейчас, имея огромный стаж, продолжаем повышать свои знания. Для меня доктор — это тот, кто живёт по принципу «век живи — век учись». Никогда не надо думать о себе, что ты всё знаешь. Я и сама этому девизу следую.

С первого дня пребывания в Рязани Наталия решила, что станет акушером-гинекологом. Если однокурсники колебались с выбором, то она уже после 3-го курса целенаправленно стала посещать кружок акушерства и гинекологии (пошла б и с первого в него, но это просто не предусматривал учебный план).

И вновь с благодарностью Н.В. Аксёнова вспоминает свою Добринку, точнее, районную хирургию и её заведующего Михаила Алексеевича Матыцина, у которого несколько лет подряд практиковалась на каникулах. Говорит, что это много ей дало для учёбы.

После 4-го курса по направлению помогала вести приём в районной поликлинике, в кабинете гинеколога. По окончании 6-го курса в Добринском районе проходила интернатуру по специальности, позднее — в Липецкой областной больнице. Ещё на пятом курсе у неё родилась дочка Мария, которая, как и мама, решила стать акушером-гинекологом. Получила диплом того же вуза.

ХИРУРГ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ МЯМЛЕЙ!

— До областного диспансера 13 лет отработала в больнице Скорой медицинской помощи (БСМП), — рассказывает Наталия Вячеславовна, — помню 14 августа 2000-го года, когда меня уже как доктора взяли туда на самостоятельную работу. Последние три года была заведующей гинекологическим отделением. Очень тёплые отношения сложились в коллективе. Когда БСМП закрыли, надо вновь было искать место работы.

У Аксёновой возник выбор: либо больница на 8-м микрорайоне, либо онкология. Привезла документы в онкодиспансер. Объясняет это тем, что здесь огромная практика, хоть и не меньше требуется знаний. Разумеется, пришлось ей выучиться на онколога, так как, если устанавливали у пациентки рак, она без соответствующего диплома не имела права оперировать, даже хоть и знала, что и как. Операция в онкологии — сложнейший процесс, хирурги, чтобы сохранить жизнь человеку и меньше оставить шансов для развития рака, «попутно» вырезают всё, что видят воспалившимся и больным, например, те же грыжу и аппендикс. Помимо этого, Наталия Вячеславовна повышала квалификацию в Москве, также училась после в Сочи и Санкт-Петербурге. С её лёгкой руки многие коллеги из ЛООД выезжают в северную столицу для пополнения запаса знаний.

— Мы тут делаем то, что не делают нигде более в Липецкой области. Только морально тяжело: всё через себя пропускаешь. Невыносимо больно, к примеру, видеть маму, потерявшую молодую дочку, умершую от рака, так как поздно обратились к нам.

— А как Вы не боитесь резать человека? — задаю вопрос собеседнице.

— Я это воспринимаю по-другому. У меня в голове картинка: в теле есть страшная гадость и её надо срочно вырезать. Вообще, точно могу сказать: хирург не может быть мямлей, так как постоянно приходится срочно во время операции принимать решения и брать ответственность на себя, поскольку УЗИ часто показывает одно, а при операции возникает много нюансов. Так, мы, онкологи-гинекологи, нередко приглашаем к оперстолу своих коллег из другого отделения, если видим, что, помимо женских органов, онкология задела кишечник либо другой орган.

— Это огромный стресс, чем Вы его снимаете, как расслабляетесь? — интересуюсь у доктора с 30-летним стажем (работа в этом сложном месте — год за полтора).

— Хожу в бассейн и на фитнес. Перевести дыхание, так сказать, обязательно нужно, да и простоять в среднем по два-три часа, не разгибаясь, у операционного стола нелегко. Таких операций ежедневно по несколько. Во время процесса усталости не замечаешь, адреналин зашкаливает, но после…

На самом деле рабочий день у Н.В. Аксёновой, особенно если она исполняет обязанности заведующей отделением, начинается задолго до восьми часов утра.

Надо успеть обойти все палаты, уделив пристальное внимание тем, кого прооперировали накануне. А далее — вновь к оперстолу на борьбу с раком. Пациентки тепло отзываются о своём докторе, благодарят её за надежду на то, что далее их жизнь продлится без страшной болезни.

Имея огромный опыт, врач уверенно говорит, что многим женщинам удалось бы избежать печальной участи, ходи они регулярно на УЗИ и делай маммографию. Рак кишечника, по её твёрдому убеждению, возникает от неправильного питания, рак молочных желёз — от того, что женщина мало рожала либо вовсе не собиралась стать мамой или много сделала абортов, рак лёгких — от некачественных сигарет…

— Процесс выздоровления тоже во многом зависит от самого пациента: только положительный настрой. Не воспринимать диагноз — онкология, как приговор. Ни в коем случае не жалеть себя и тем более не плакать, а спокойно продолжать лечение. И тогда победа над раком будет за нами!