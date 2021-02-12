С января выросла сумма, которая ежемесячно выплачивается из материнского капитала семьям с низким доходом. В Липецкой области ежемесячная выплата из средств маткапитала составляет 10215 рублей. Этот размер равен региональному прожиточному минимуму ребенка за второй квартал прошлого года.

Как и раньше, ежемесячная выплата из материнского капитала полагается семьям, в которых второй ребенок появился с 2018 года, и предоставляется до тех пор, пока ему не исполнится три года. Получить средства можно, если месячные доходы в семье не превышают двух прожиточных минимумов на человека, т.е. менее 21484 рублей на одного члена семьи.

Подать заявление на выплату можно в любое время в течение трех лет с появления второго ребенка. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата, согласно закону, начинается со дня подачи заявления. Для удобства граждан на сайте ПФР работает семейный калькулятор, который поможет определить право на выплату. Информацию об остатке средств сертификата можно получить в Личном кабинете гражданина также на сайте Пенсионного фонда.

В связи с упрощенным порядком оформления и продления выплат, который по-прежнему действует из-за сложной эпидемиологической обстановки, все ежемесячные выплаты из материнского капитала, срок которых истекает с марта прошлого года до марта нынешнего года, автоматически продлеваются Пенсионным фондом без заявления от владельца сертификата и без подтверждения доходов семьи.