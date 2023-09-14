Выплату из материнского капитала ежемесячно получают 2269 семей в Липецкой области. Эта мера поддержки полагается семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека без дополнительных требований к занятости или имуществу родителей, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

С этого года ежемесячная выплата из маткапитала предоставляется на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Раньше семьи могли направить маткапитал на эти цели только при появлении второго ребенка, при этом родители получали одну выплату даже если в семье имелось несколько детей до 3 лет.

Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум на ребенка в регионе. В Липецкой области это 12364 рубля. В случае изменения величины прожиточного минимума ежемесячная выплата пересчитывается в беззаявительном порядке. Для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу Социального фонда или МФЦ. Также это можно сделать через портал Госуслуг.

По словам экспертов, ежемесячная выплата из материнского капитала устанавливается семье на год. По мере истечения срока владельцу сертификата нужно обратиться в региональное отделение Социального фонда России и продлить выплату. Получать меру поддержки можно вместе с единым пособием. «Материнский капитал – хорошее подспорье для семей с детьми. Одновременно с ним действуют и региональные меры поддержки, а механизмы помощи постоянно совершенствуются», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.