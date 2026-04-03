Ежемесячную выплату из маткапитала получают больше 2 400 жителей Липецкой области

Ежемесячную выплату из материнского капитала в размере 15 247 рублей назначена на 2 475 детей из Липецкой области с начала 2026 года. Отделение СФР региона направило больше 40 миллионов рублей. На получение ежемесячной выплаты могут претендовать родители с детьми младше трёх лет, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратного размера регионального прожиточного минимума на душу населения — 31 438 рублей на человека в месяц. Выплату назначат на один год.

При определении права на выплату учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии и отдельные виды денежных компенсаций. При этом некоторые выплаты не принимаются во внимание: разовая материальная помощь в связи пожаром, наводнением и другими чрезвычайными происшествиями. Также при назначении ежемесячной выплаты из материнского капитала не учитывается имущественная обеспеченность семьи и трудовая занятость родителей.

Подать заявление на назначение выплаты можно в клиентской службе липецкого Отделения Соцфонда, офисе МФЦ или на Госуслугах. Если вы обратитесь в первые шесть месяцев со дня рождения ребенка, пособие установят за весь период с рождения. В других случаях — с месяца подачи заявления, пояснили в отделении СФР по Липецкой области. Если в семье несколько детей, подходящих по возрасту, то заявление на каждого из них подается отдельно.

Ежемесячную выплату допускается совмещать с другими направлениями использования материнского капитала. Это может быть улучшение жилищных условий, оплата за обучения детей, социальная адаптация детей с инвалидностью или увеличение накопительной пенсии владельца сертификата. Отметим также, что выплату из материнского капитала на любого ребенка в семье до трех лет можно оформить в дополнение к единому пособию.

Если остались вопросы, вы можете обратиться на горячую линию по телефону 8 (800) 100-00-01, режим работы — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30.