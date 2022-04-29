Специалисты управления социальной политики Липецкой области напоминают, что с 1 мая в России начинается прием заявлений на новую выплату – пособие на детей от 8 до 17 лет для малообеспеченных семей. Заявление можно будет заполнить как в Пенсионном фонде, так и подать через центры «Мои Документы» в регионе.

При этом уже с 26 апреля для граждан реализована возможность предварительной подачи документов через портал госуслуг. Предварительное заполнение заявления не дает преимуществ в сроке или одобрении выплаты, так как все досрочные заявления поступят на рассмотрение в Пенсионный фонд РФ с 1 мая.

Возможность оформить выплату в электронном виде через портал госуслуг позволяет гражданам заполнять заявление и подавать документы онлайн, самостоятельно, не выходя из дома. При этом если у заявителей возникнут вопросы или сложности с получением услуги самостоятельно, сотрудники центров «Мои Документы» будут рады помочь в любом удобном многофункциональном центре, рассказали в управлении соцполитики региона.

Подача документов в электронном виде имеет множество преимуществ. Учитывая, что условия получения выплаты предполагают ежегодное обращение, оформление выплаты онлайн позволит гражданам сэкономить свое время, не тратить его на посещение центров «Мои Документы» и клиентских служб ПФР лично. Кроме того, сам процесс оформления выплаты быстрый и легкий, так как настройка услуги на портале при подаче заявления интуитивно понятна всем заявителям независимо от навыков владения компьютером. Выплату можно оформить и через мобильное приложение госуслуг.

Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. В случае непоступления документов, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия, за органом власти остается право продлить срок рассмотрения заявления на 20 рабочих дней.

Если у граждан, которым одобрена выплата, меняются реквизиты счета, на который начисляется пособие, они могут также обратиться в центры «Мои Документы», клиентские службы ПФР или на портал госуслуг. В этом случае решение о смене реквизитов принимается в течение трех рабочих дней.

В связи с приближением майских праздников гражданам, желающим оформить выплату через центры «Мои Документы», следует обратить внимание на режим работы офисов госуслуг «Мои Документы» в эти дни. 30 апреля прием заявителей будет осуществляться по режиму работы субботы. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 мая будет обеспечено дежурство сотрудников с 8:00 до 14:00. 4, 5, 6 мая прием заявителей будет вестись по графику работы центров в эти дни.