Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) областным льготникам в Липецкой области увеличатся на 8% с 1 июня этого года. Соответствующие изменения в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области» рассмотрела и одобрила комиссия регионального парламента.

Ежемесячные денежные выплаты получают ветераны труда и военной службы, липчане, имеющие звание ветеран труда Липецкой области, а также труженики тыла, лица, пострадавшие от политических репрессий и реабилитированные граждане.

На комиссии депутат Татьяна Копылова подняла вопрос, почему выплаты сегодня индексируются именно на 8%.

— В последние 2 года все силы были направлены на борьбу с пандемией и размер выплат не менялся. Сегодня, учитывая имеющиеся у нас средства, мы предлагаем увеличить ЕДВ на 8 %. И еще раз планируем вернуться к этому вопросу в конце года при формировании нового бюджета, — пояснила начальник управления социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева.

На следующей неделе законопроект будет вынесен на рассмотрение профильного комитета, а затем на сессию облсовета.