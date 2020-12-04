«Фабрика идей» ЛГПУ начала работу в Воловском районе

Один из самых отдаленных муниципалитетов Липецкой области – Воловский район – вошел в тройку участников пилотного проекта «Будущее моего района». В его рамках студентам вузов предложили поучаствовать в формировании стратегии социально-экономического развития муниципальных образований.

«Для успешной реализации задач по качественному развитию Липецкой области нам необходимы конструктивные идеи и целеустремленные люди. Убежден, что липецкая молодежь сумеет в полной мере проявить свои умения и таланты в этом направлении», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Рабочая группа, созданная из самых активных студентов ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, начала работу в Воловском районе с ознакомительного визита. Обсуждая их первый выезд в район на рабочей встрече с руководителем местной администрации, заместитель главы региона Александр Рябченко, который курирует это проект, подчеркнул: «Мы заинтересованы в том, чтобы молодые ребята принимали участие в решениях по поводу будущего региона, делились своими идеями и проектами». В свою очередь руководитель муниципалитета Никита Соловьев признался, что району нужна встряска, и от студентов ждут помощи. «Приезжайте к нам на работу, вакансии есть. Мы очень на вас рассчитываем», – подчеркнул глава Воловского района.

Как сообщили в управлении внутренней политики Липецкой области, которое организует работу студенческих «фабрик идей», цель поездки группы – познакомиться с социально-экономическим положением Воловского района, чтобы затем предложить идеи, проекты, которые реально реализовать в самое ближайшее время.

В программе поездки было запланировано несколько остановок, которые должны познакомить студентов с разными сферами жизни района, и в будущем участникам надо определиться, с чем они хотят работать – туризм, культура, благоустройство или развитие предпринимательства. Так, студенты посетили туристические объекты, в числе которых были Благовещенский женский епархиальный монастырь и усадьба помещика Полякова в селе Спасское. Кроме того, они посмотрели Верхнечесноченское сельское поселение, где им показали местные учреждения культуры, а также инвестиционную площадку, и рассказали о социальной политике района. В другом селе, Воловчик, ребята встретились с представителями среднего бизнеса, посетив кролиководческую ферму, где им рассказали с какими вызовами сталкивается бизнес.

Как отметили в Воловской администрации, одна из проблем района – нехватка специалистов и представителей рабочих профессий. И все идеи и предложения для улучшения качества жизни воловчан пообещали внимательно изучить, а лучшие принять. «Для участия в проекте нам предложили Воловский район – один из самых удаленных. Я бы хотела предложить, а может, и создать точки притяжения для молодых людей, чтобы муниципалитет омолаживался и развивался», – рассказала Александра Каличева, студентка 3 курса института истории, права и общественных наук ЛГПУ.

Проект «Будущее моего района» презентовали в ноябре. На первом этапе в качестве пилотных территорий выбрали три района: Воловский, Лебедянский и Усманский. В нем принимают участие несколько вузов – ЛГПУ, ЛГТУ, РАНХиГС, Финансовый университет при Правительстве РФ. Активным студентам профильных специальностей в рабочих группах предложено изучить действующие стратегии социально-экономического развития в этих муниципалитетах, провести «полевые» обсуждения с участием жителей, представителей бизнеса и общественных организаций. В итоге каждая из рабочих групп подготовит план действий для повышения качества жизни в муниципалитетах, которые представят районным и региональным властям. Проект реализуется при поддержке студенческих организаций и Общественной палаты Липецкой области.