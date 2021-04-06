Студенты ЛГТУ посетили Становлянский район в рамках проекта «Будущее моего района. Они получили возможность на месте оценить социально-экономическую инфраструктуру, достопримечательности, культурные и туристические объекты. В селе Ламское студенты посетили «Казанский луг». Объект включает базу отдыха, фермерское хозяйство, а также производство сыров. В сельском центре культуры и досуга гости познакомились с творческими самодеятельными коллективами, посетили мастер-классы по кружевоплетению и изготовлению бумажных поделок.

В Становом студенты увидели работу местного «Кванториума». Поскольку Становлянский район представляет большой интерес для развития туристических направлений, гостям показали парк имени М.Ю. Лермонтова в деревне Лукьяновке. Совсем рядом в деревне Кропотово-Лермонтово была усадьба семьи Лермонтовых, там сохранилось место, где юный поэт на росших возле дома дубах сделал свой вензель М.Ю.Л.

«Для успешной реализации задач по качественному развитию Липецкой области нам необходимы конструктивные идеи и целеустремленные люди. Убежден, что липецкая молодежь сумеет в полной мере проявить свои умения и таланты в этом направлении», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего студенты работают над проектами для трех районов: Становлянского, Лев-Толстовского и Елецкого. Проект «Будущее моего района» проводится администрацией Липецкой области совместно с профкомом обучающихся ЛГТУ. Выезды в районы – это один из этапов работы. Предложения, сформированные студентами на основе выездов, полученных данных и командной работы, ребятам предстоит защитить на специальной стратегической сессии с участием экспертов, а также представить жителям и представителям региональной и районных администраций.