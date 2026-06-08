Фабрика по производству мороженого появится в ОЭЗ «Липецк»

Правительство Липецкой области заключило очередное соглашение на ПМЭФ-2026. Компания «НОРДЕН» откроет в регионе фабрику по производству мороженого. Инвестпроект реализуют на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк».

Проектом предусмотрен выпуск широкого ассортимента, включая вафельный стаканчик, рожок, эскимо, а также семейные форматы и линейку продукции для сегмента HoReCa. Это позволит обеспечить различные форматы потребления – от розничных продаж до профессионального использования на предприятиях общественного питания.

«Для нас важно, чтобы экономика региона не замыкалась на одном секторе. Чем разнообразнее инвестиционные проекты, тем устойчивее область к внешним вызовам. И пищевое производство здесь – не менее значимая история, чем металлургия или машиностроение. Ожидаем, что этот проект даст мультипликативный эффект для смежных отраслей – от логистики до торговли. К тому же появление такого предприятия логично встраивается в ту технологическую и образовательную среду, которую мы формируем. Например, в Ельце создан образовательный кластер, где обучают специалистов именно для пищевой промышленности. Закономерно, если подготовка кадров и создание рабочих мест будут связаны», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Строительство предприятия будет поэтапным. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на lV квартал 2028 года – l квартал 2029 года. По завершении трёх стадий реализации проекта плановая мощность предприятия составит до 30 тысяч тонн мороженого в год.

Объем инвестиций 1,699 млрд рублей. На предприятии будет создано 139 новых рабочих мест.

«Запуская проект фабрики мороженого в Ельце, компания «НОРДЕН» рассматривает Липецкую область и особую экономическую зону как долгосрочных стратегических партнёров. Это наш вклад в развитие региональной экономики и расширение промышленного потенциала. Уверен, что благодаря совместной работе с правительством региона и командой ОЭЗ предприятие будет стабильно развиваться и на протяжении многих лет обеспечивать жителей России качественной продукцией», – отметил генеральный директор ООО «НОРДЕН» Андрей Кудряшов.