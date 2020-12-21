Офисные предприятия региона включились в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В Липецкой области запущена площадка «Фабрика процессов», на базе которой госслужащие, сотрудники предприятий и компаний смогут научиться сокращать время протекания офисных процессов, и делать свою работу эффективно и качественно под руководством тренеров Регионального центра компетенций.

«Мы действительно стали первым в России регионом, где начала свою работу первая сертифицированная Фабрика офисных процессов по стандартам Федерального центра компетенций. Ранее мы успешно реализовывали практику бережливого производства на крупных предприятиях, теперь имеем возможность научить и руководителей, и персонал как экономить свое время, но добиваться при этом гораздо больших показателей» – рассказал директор Регионального центра компетенций Александр Вартанян.

Реализация национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» находится под контролем главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. Руководитель региона неоднократно подчеркивал, что липецкие компании должны повышать производительность, улучшать условия работы людей и увеличивать заработную плату. «Повышение производительности труда – мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан», – считает Игорь Артамонов.

На примере компании по производству обуви, представители сферы ЖКХ и госслужащие «прожили» три рабочих месяца. Как отмечают эксперты, обучение на «Фабрике процессов» позволит специалистам компаний научиться беречь время при выполнении привычных обязанностей. В том числе участники «Фабрики офисных процессов» узнают, как оптимизировать перемещение документов и сроки их согласования, снижать количество возвратов документов на доработку, сокращать офисные площади. И, конечно, научатся определять потребности внутренних клиентов: госслужащие – жителей Липецкой области, работники предприятий – клиентов и партнеров по бизнесу.

В национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» включились 53 предприятия при содействии федерального и регионального центров компетенций уже применяют бережливое производство, обучение прошли более 700 сотрудников. Теперь линтехнологии будут адаптированы на офисной работе.