«Фабрики идей» для развития сельских территорий появятся в вузах Липецкой области

В Липецкой области дан старт пилотному проекту «Будущее моего района», который объединит студентов ЛГПУ, ЛГТУ и РАНХиГС, органы местного самоуправления и жителей для развития сельских территорий. В результате на базе учебных заведений появятся аналитические группы – «фабрики идей», где под руководством наставников (экспертов-преподавателей) будут разрабатываться проекты.

Для участия в пилоте выбраны три района: Воловский, Лебедянский и Усманский. Активным студентам профильных специальностей в рабочих группах предложат изучить действующие стратегии социально-экономического развития в этих муниципалитетах, провести «полевые» обсуждения с участием жителей, представителей бизнеса и общественных организаций. По итогам каждая из рабочих групп подготовит план действий для повышения качества жизни в муниципалитетах. Идеи представят районным и региональным властям.

«Для успешной реализации задач по качественному развитию региона нам необходимы конструктивные идеи и целеустремленные, активные люди. Убеждён, что липецкая молодёжь сумеет в полной мере проявить свои умения и таланты, направив их на развитие региона», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Первыми с проектом познакомились студенты Липецкого государственного технического университета. Встречу с ними провёл заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко. Он напомнил о важности слышать и слушать жителей, учитывать их видение развития района. «Бывает так, что по некоторым вопросам согласия нет и среди жителей – и мнения делятся. Поэтому вместе со студенческим сообществом и Общественной палатой было решено объединиться на вузовских площадках, чтобы готовить управленческие решения, которые помогут учесть все мнения и найти баланс», – подчеркнул Александр Рябченко.

При этом участники проекта из числа студентов не только получат возможность на практике познакомиться с механизмами госуправления, представить свои идеи, получить навыки работы в команде. Лучших отметят различными бонусами, в том числе, им представят дополнительные образовательные возможности.