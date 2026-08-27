Файер-шоу под контролем

За минувшую неделю в ЕДДС поступило 300 сообщений. По службам ДДС было зарегистрировано 257 обращений.

Пожарные подразделения выезжали 15 раз. Спасатели трижды помогали населению во вскрытии дверей, проверяли сообщение о минировании здания районного суда, ликвидировали возгорание мусора, проводили плановые занятия, несли дежурство во время проведения огненного шоу на центральной площади Добринки.

По оперативной сводке ОМВД зарегистрировано 111 сообщений. Произошло одно ДТП, пострадали люди. Скорая медицинская помощь обслужила 111 вызовов, газовая служба для устранения неполадок выезжала 13 раз, в том числе с утечкой газа — 6.

На водных объектах происшествий – 0. По линии электроснабжения аварийных отключений – 2. Пять сообщений в ЕДДС касались водоснабжения. Порывы водопроводов устраняли в с. Пушкино, п. Добринка, с. Большая Отрада, с. Березнеговатка, с. Верхняя Матренка.