Продолжается восстановление знаменитого особняка в стиле модерн в Мариуполе. Достопримечательность, украшенная двумя маскаронами в виде головы льва, находится в исторической части города. Ранее липецкая подрядная организация отремонтировала крышу, инженерные сети теплоснабжения, заменила окна и двери. Теперь на очереди фасад здания. Как отметили в ФКР Липецкой области, главной задачей станет сохранение исторического вида здания. К работам специалисты планируют подходить максимально деликатно.

Своим необычным внешним видом дом обязан архитектору Виктору Нильсену, который жил в Мариуполе в начале ХХ века. Тогда же по его личному проекту и был построен этот дом. Еще до революции архитектор продал особняк, в советское время его использовали в качестве коммунального жилья, затем разделили на квартиры.

В этом году липецкие строители отремонтируют 14 фасадов домов, а также фасад и внутреннюю отделку детского сада в Мариуполе. Эти многоквартирные дома уже знакомы подрядным организациям из нашего региона – здесь ранее были заменены инженерные сети, двери и окна. Восстановление проходит под контролем Фонда капитального ремонта Липецкой области.

«Липецкая область всегда готова помочь субъектам Российской Федерации в сложной ситуации. В частности, с новыми регионами мы взаимодействуем уже не один год, помогаем в восстановлении инфраструктуры, жилья, отправляем гуманитарные грузы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.