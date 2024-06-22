Елена Сергеевна ШИБАЕВА своими глазами в детстве видела весь ужас войны, когда их село оказалось в оккупации.
— Родилась я 12 мая 1929 года на станции Курбатово Нижнедевицкого района Воронежской области, — рассказывает она о своей долгой жизни, самым страшным временем в которой считает войну с гитлеровцами.
Когда Воронеж и его районы захватили немцы в самом начале июля 1942-го, девчушке исполнилось 13 лет. В семье их трое было: она и ещё два брата. Елена – средняя, её папа и старший брат Иван до того ушли на фронт (отец вернулся, а Иван погиб в Венгрии). Вместе с ними проживали старенькие бабушка с дедушкой. При немцах никто не смел возмущаться. Иначе – известная участь.
— Мы жили в деревянном доме, — вспоминает Елена Сергеевна, — почему-то он приглянулся больше всего фашистам, из него сделали штаб, в соседских домах тоже поселились оккупанты. А мы летом, пока корова с телёнком на лугу, ночевали в сарае, потом сосед для нас выкопал землянку, и мы стали в ней жить.
Чтоб не дай Бог немцам не пришло в голову отправить подростков на работы в Германию, Лене с подружками запрещалось мельтешить у них перед глазами. Да и те, кто постарше, уже работали со своими мамами в поле. Бедные женщины готовы были трудиться с утра до ночи, лишь бы детей гитлеровцы не трогали, ведь на их станции Курбатово оккупанты формировали составы и увозили людей в Германию. Вообще, Курбатово – станция ЮВЖД, важный стратегический объект на карте Воронежской области. Составы оттуда тогда шли и шли с нашими людьми в Германию и Польшу. Вот, что об этом вспоминали очевидцы, точнее, участники тех трагических событий. Их показания запротоколированы: «Конвоиры шли с собаками, держа автомат наперевес. Если кто из наших не в силах был идти, то в спину или по голове получал тут же прикладом», «Мы шли пешком до Курбатово, где был организован пересылочный лагерь. В дороге творился настоящий ужас. Если люди пытались бежать или сопротивляться, их закалывали штыками или расстреливали. Уже в Курбатово часть жителей отправили в лагерь за колючей проволокой, а часть загнали в амбары и сожгли…».
Вот в таком аду находились там женщины, дети и старики. И всё-таки из всей оккупации сама Елена Сергеевна помнит один день особенно. Даже за время нашего короткого разговора о нём несколько раз вспомнила. В детской памяти он отпечатался навеки.
— Когда немцы начали отступать, то на станцию пригнали вагон, как оказалось, с пленными. Только нелюди подожгли его. Заживо сгорели обмороженные и раненые бойцы… Стоны и крики раздавались по всей станции. Семья ж Паниных (это девичья фамилия собеседницы) жила рядом с вокзалом…
Непередаваемые чувства у жителей были, когда советские войска освободили их от оккупации. С восторгом 29 января 1943 года курбатовцы слушали радио, по которому сообщили радостную весть: «Прорвав сильно укрепленную оборону противника протяжением в 70 километров и продолжая развивать наступление, наши войска за три дня напряженных боев продвинулись вперед на 40-50 километров. Нашими войсками занято более 200 населенных пунктов, в том числе город и крупный железнодорожный узел Касторное, железнодорожные станции Латная, Курбатово, Проскурово, Набережное…». Елене надо было дальше и учиться (до войны успела всего в 4-х классах поучиться), и работать, и восстанавливать разрушенный посёлок.
— Вот и я пошла на элеватор, где папа работал заведующим складом. Там трудилась сначала грузчицей, потом – лаборантом. Тут и встретила свою судьбу из Добринки – ветерана войны Александра Шибаева. Молодожёны сначала жили в Терпигорево в его родительском доме, потом построили собственный в Добринке, на нынешней улице Спортивной, где до сей поры и проживает Елена Сергеевна. День Победы для семьи всегда был самым великим праздником.
Всегда любящая учиться, она здесь тоже работала сначала на элеваторе бухгалтером, потом дослужилась до заместителя главного бухгалтера. На заслуженный отдых вышла сорок лет назад, в 1984-м. А дом на свой лад давно перестроили две её дочки – Елена и Татьяна. Сына 31 год назад собеседница похоронила, в 2015-м не стало и её супруга Александра.
Своим главным богатством бабушка Лена считает 4 внуков, 7 правнуков и двоих праправнуков. Сразу пять поколений она собирает за своим столом. Это ли не счастье для пожилого человека!