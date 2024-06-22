Елена Сергеевна ШИБАЕВА своими глазами в детстве видела весь ужас войны, когда их село оказалось в оккупации.

— Родилась я 12 мая 1929 года на станции Курбатово Нижнедевицкого района Воронежской области, — рассказывает она о своей долгой жизни, самым страшным временем в которой считает войну с гитлеровцами.

Елена Сергеевна Шибаева в детстве своими глазами видела весь ужас фашистской оккупации.

Когда Воронеж и его районы захватили немцы в самом начале июля 1942-го, девчушке исполнилось 13 лет. В семье их трое было: она и ещё два брата. Елена – средняя, её папа и старший брат Иван до того ушли на фронт (отец вернулся, а Иван погиб в Венгрии). Вместе с ними проживали старенькие бабушка с дедушкой. При немцах никто не смел возмущаться. Иначе – известная участь.

— Мы жили в деревянном доме, — вспоминает Елена Сергеевна, — почему-то он приглянулся больше всего фашистам, из него сделали штаб, в соседских домах тоже поселились оккупанты. А мы летом, пока корова с телёнком на лугу, ночевали в сарае, потом сосед для нас выкопал землянку, и мы стали в ней жить.

Елена с бабушкой, подругой и её женихом на крыльце дома, из которого немцы во время оккупации сделали штаб.

Чтоб не дай Бог немцам не пришло в голову отправить подростков на работы в Германию, Лене с подружками запрещалось мельтешить у них перед глазами. Да и те, кто постарше, уже работали со своими мамами в поле. Бедные женщины готовы были трудиться с утра до ночи, лишь бы детей гитлеровцы не трогали, ведь на их станции Курбатово оккупанты формировали составы и увозили людей в Германию. Вообще, Курбатово – станция ЮВЖД, важный стратегический объект на карте Воронежской области. Составы оттуда тогда шли и шли с нашими людьми в Германию и Польшу. Вот, что об этом вспоминали очевидцы, точнее, участники тех трагических событий. Их показания запротоколированы: «Конвоиры шли с собаками, держа автомат наперевес. Если кто из наших не в силах был идти, то в спину или по голове получал тут же прикладом», «Мы шли пешком до Курбатово, где был организован пересылочный лагерь. В дороге творился настоящий ужас. Если люди пытались бежать или сопротивляться, их закалывали штыками или расстреливали. Уже в Курбатово часть жителей отправили в лагерь за колючей проволокой, а часть загнали в амбары и сожгли…».

Вот в таком аду находились там женщины, дети и старики. И всё-таки из всей оккупации сама Елена Сергеевна помнит один день особенно. Даже за время нашего короткого разговора о нём несколько раз вспомнила. В детской памяти он отпечатался навеки.

— Когда немцы начали отступать, то на станцию пригнали вагон, как оказалось, с пленными. Только нелюди подожгли его. Заживо сгорели обмороженные и раненые бойцы… Стоны и крики раздавались по всей станции. Семья ж Паниных (это девичья фамилия собеседницы) жила рядом с вокзалом…

Непередаваемые чувства у жителей были, когда советские войска освободили их от оккупации. С восторгом 29 января 1943 года курбатовцы слушали радио, по которому сообщили радостную весть: «Прорвав сильно укрепленную оборону противника протяжением в 70 километров и продолжая развивать наступление, наши войска за три дня напряженных боев продвинулись вперед на 40-50 километров. Нашими войсками занято более 200 населенных пунктов, в том числе город и крупный железнодорожный узел Касторное, железнодорожные станции Латная, Курбатово, Проскурово, Набережное…». Елене надо было дальше и учиться (до войны успела всего в 4-х классах поучиться), и работать, и восстанавливать разрушенный посёлок.

Начало работы Е.С. Шибаевой на Добринском элеваторе. Наверняка наши читатели узнают среди остальных участников фото своих родных или знакомых.

— Вот и я пошла на элеватор, где папа работал заведующим складом. Там трудилась сначала грузчицей, потом – лаборантом. Тут и встретила свою судьбу из Добринки – ветерана войны Александра Шибаева. Молодожёны сначала жили в Терпигорево в его родительском доме, потом построили собственный в Добринке, на нынешней улице Спортивной, где до сей поры и проживает Елена Сергеевна. День Победы для семьи всегда был самым великим праздником.

День Победы был главным праздником в семье Шибаевых.

Всегда любящая учиться, она здесь тоже работала сначала на элеваторе бухгалтером, потом дослужилась до заместителя главного бухгалтера. На заслуженный отдых вышла сорок лет назад, в 1984-м. А дом на свой лад давно перестроили две её дочки – Елена и Татьяна. Сына 31 год назад собеседница похоронила, в 2015-м не стало и её супруга Александра.

Своим главным богатством бабушка Лена считает 4 внуков, 7 правнуков и двоих праправнуков. Сразу пять поколений она собирает за своим столом. Это ли не счастье для пожилого человека!