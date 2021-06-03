Липецкая область в целях осуществления закупочной деятельности на профессиональном уровне присоединилась к всероссийскому образовательному проекту Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – федеральному электронному тестированию уровня знаний в сфере государственных и муниципальных закупок. Оно стартует в регионе 7 июня.

Реализация проекта позволит выявить пробелы в знаниях 1743 специалистов в сфере закупок и принять меры по их устранению с помощью проведения цикла обучающих вебинаров. Инициатором и организатором реализации проекта в регионе выступило управление финансов Липецкой области. Участники проекта получили подробный инструктаж прохождения электронного тестирования в рамках онлайн-вебинара, который состоялся 1 июня.