Более 65 км трасс и один мост обновят в Липецкой области федеральные дорожные службы. Речь идет о нескольких участках подъездной автодороги А-133 к Липецку и Р-119 Орел-Тамбов, где более 14 км капитально отремонтируют, еще на 51 км устроят тонкослойные покрытия.

Большой объем работ в этом году ФКУ Упрдор Москва-Харьков выполнит в рамках капремонта участка км 34 – км 49 подъездной автодороги А-133 к областному центру в Липецком районе. Проектом предусмотрено усиление и расширение дорожной одежды, укрепление обочин, устройство водоотвода и новых водопропускных труб, ремонт примыканий и пересечений. Для обеспечения безопасности движения установят два светофора, барьерное ограждение и дорожные знаки. Новые линии освещения смонтируют на автобусных остановках, пешеходных переходах, вдоль переходно-скоростных полос. Также подрядная организация выполнит устройство автопавильонов, тротуаров и нанесет горизонтальную разметку.

После капремонта, завершить который планируется осенью этого года, участок трассы будет отвечать всем нормативным требованиям и соответствовать параметрам II категории. Количество полос движения увеличится до четырех – по две полосы в каждую сторону с разделительным металлическим ограждением. Это также обеспечит безопасность и увеличит пропускную способность автодороги с высокой интенсивностью движения. В сутки здесь проезжает около 20 тыс. автомобилей.

Кроме того, в этом дорожно-строительном сезоне капитально отремонтируют мост через суходол на 48 км подъездной автодороги А-133 к Липецку. Здесь полностью заменят конструкции мостового полотна, пролетного строения, выполнят усиление и раширение опор, организуют водоотвод с проезжей части. После капремонта благодаря увеличению габаритов моста до 22 метров с барьерным ограждением на разделительной полосе и замене устаревших конструкций искусственное сооружение будет отвечать всем современным требованиям безопасности и справится с существующими нагрузками.

Также в этом году федеральные дорожники проведут работы по устройству тонкослойных покрытий на шести участках автодорог А-133 и Р-119 Орел-Тамбов в Хлевенском, Липецком, Задонском, Измалковском, Елецком и Грязинском районах общей протяженностью почти 51 км. Это позволит продлить срок службы дорожного покрытия и обеспечить его шероховатость, водонепроницаемость, а также износостойкость при эксплуатации автомобильных дорог.

В ведении ФКУ Упрдор Москва-Харьков в Липецкой области находится более 201 километра федеральных автодорог. Это Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов, А-133 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к Липецку, Р-193 Воронеж-Тамбов.

Значительный объем работ запланировали и областные власти. «Мы прекрасно понимаем, что все дороги в Липецкой области сразу не сделать, но каждый год увеличиваем финансирование и наращиваем темпы. Без разветвленной дорожной сети невозможно достижение стратегических целей, которые стоят перед нашим регионом: повысить благосостояние и качество жизни населения, обеспечить темпы экономического роста и инвестиционную привлекательность региона», – отметил глава области Игорь Артамонов.