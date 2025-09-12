Федеральные льготники из Липецкой области могут выбрать, как получать набор соцуслуг, до 1 октября

Более 160 тысяч федеральных льготников, проживающих в Липецкой области, вместе с ежемесячной денежной выплатой получают набор социальных услуг (НСУ). Отделение Социального фонда России по Липецкой области предоставляет его в натуральном виде или в денежном эквиваленте.

При назначении ежемесячной денежной выплаты НСУ устанавливается федеральным льготникам в натуральной форме. Исключение составляют граждане, подвергшиеся радиоактивному излучению и ветераны боевых действий. Им набор соцуслуг предоставляется в виде денежной выплаты.

В 2025 году стоимость набора социальных услуг составляет 1728 рублей в месяц и ежегодно индексируется. 40,5 тысячи липецких льготников на сегодня сохраняют за собой право частично или полностью получать набор социальных услуг (НСУ) в натуральной форме. В него входит обеспечение:

— лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями;

— путевками на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний;

— бесплатным проездом на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Всем этим можно воспользоваться в натуральном виде или получать деньгами полностью или частично. К примеру, лекарственные препараты получать в натуральном виде, а проезд и санаторно-курортное лечение заменить на денежную компенсацию или наоборот, отмечают в СФР региона. Менять порядок получения набора социальных услуг – выбирать льготы или их денежный эквивалент – федеральные льготники имеют право ежегодно. Определиться с выбором нужно до 1 октября.

Обращаться с заявлением необходимо только в том случае, если гражданин хочет поменять предоставляемый ему порядок получения набора соцуслуг. Если льготника все устраивает, ничего делать не нужно, ранее поданное заявление будет действовать до тех пор, пока получатель льгот его не изменит.

Также, до 1 октября можно отозвать ранее поданное в этом году обращение, если заявитель по каким-то причинам решил изменить свое решение. Сделать это можно на портале Госуслуг, в клиентских службах Отделения Социального фонда по Липецкой области или МФЦ. Вариант набора, указанный в новом заявлении, начнёт действовать с 1 января 2026 года.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться на горячую линию — 8 (800) 100-00-01, режим работы — с пн. по чт. с 8:30 до 17:30 пт. с 8:30 до 16:30.