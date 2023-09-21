Федеральным льготникам Липецкой области необходимо определиться со способом получения набора социальных услуг до 1 октября. Право на их получение в регионе имеют свыше 157 тысяч граждан. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и члены их семей, лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осаждённого Севастополя», люди с инвалидностью и другие льготные категории.

Стоимость набора социальных услуг ежегодно индексируется. В настоящее время она составляет 1469 рублей в месяц. Сюда входят: лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания, путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Получать социальные услуги можно в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Выбрать деньги можно как вместо всего набора, так и вместо одной из его частей.

Если гражданин уже подавал в текущем году заявление о способе получения соцпакета, но по каким-то причинам передумал, то до 1 октября у него есть возможность отозвать ранее поданное заявления о форме предоставления услуг. Сделать это можно в электронном виде через портал Госуслуг, в клиентских службах регионального Отделения Социального фонда по Липецкой области или МФЦ. Вариант набора, указанный в новом заявлении, начнёт действовать с 1 января 2024 года.

«Социальная поддержка граждан является важнейшей частью работы органов власти. Люди должны иметь право на получение льгот в достаточном объеме и в удобной форме. Также важно своевременно проводить информирование о каких-либо изменениях в способе предоставления льгот, размере поддержки, появлении новых мер», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.