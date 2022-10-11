Право на получение набора соцуслуг в будущем году имеют 158 029 федеральных льготников региона.

Федеральные льготники Липецкой области до 01.10.2022 года определились с формой предоставления набора соцуслуг (НСУ) на 2023 год. Соцпакет можно получать как в натуральном виде (полный набор или частями), так и в денежном эквиваленте.

Стоимость НСУ ежегодно индексируется 1 февраля. В текущем году стоимость набора соцуслуг составляет 1 313,44 руб. в месяц.

Право на получение набора социальных услуг в натуральном виде имеют 32 242 федеральных льготника. В полном объеме от НСУ на 2023 год в пользу его денежного эквивалента отказались 125 787 липецких льготников. 17 149 человек предпочли частично воспользоваться соцпакетом, выбрав одну или две из его составляющих: бесплатное лекарственное обеспечение либо санаторно-курортного лечение, либо бесплатный проезд к месту лечения и обратно, а так же бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

И только 15 093 граждан решили получать набор социальных услуг в натуральном виде с тремя его составляющими.

Большинство липецких льготников решили воспользоваться бесплатным лекарственным обеспечением. На втором месте стоит — бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, на третьем – предоставление путевки на лечение.

Напомним, что гражданин может отказаться от получения НСУ полностью либо частично. Заявление о принятом решении достаточно подать один раз до 1 октября текущего года. Поданное заявление будет действовать с 1 января следующего года и до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор.