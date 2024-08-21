Федеральные премии в 200 тысяч рублей получат девять учителей из Липецкой области за достижения в педагогической деятельности. Соответствующий указ подписан в Минпросвещения РФ.

Премированы шесть липецких педагогов и три учителя из Данковского, Хлевенского и Елецкого районов. Это победители конкурсного отбора, который проводился по всей стране среди имеющих стаж больше трёх лет и нагрузку не менее 18 часов в неделю. Список получивших премию из Липецкой области:

– Светлана Уткина, учитель химии школы №20 Липецка;

– Юлия Понятовская, учитель начальных классов школы №1 Данкова;

– Елена Зуева, учитель химии школы№ 51 Липецка;

– Юлия Ирзаева, учитель русского языка и литературы школы №72 Липецка;

– Алексей Пополитов, учитель технологии лицея села Хлевное;

– Татьяна Морозова, учитель информатики гимназии №64 Липецка (на фото);

– Вадим Зибров, учитель физики и информатики школы №2 села Казаки Елецкого района;

– Екатерина Гончарова, учитель истории и обществознания гимназии №12 г. Липецка;

– Елена Кочетова, учитель географии гимназии №1 Липецка.