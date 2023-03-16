Необходимые меры для обеспечения бесперебойного и безопасного проезда по федеральным автодорогам на территории Липецкой области принимает в период весеннего половодья ФКУ Упрдор Москва-Харьков. Сейчас для беспрепятственного пропуска талых вод подрядные организации очищают водосбросные сооружения, канавы и кюветы, освобождают обочины и откосы земляного полотна от снега и льда, очищают барьерное ограждение.

Всего в ведении ФКУ Упрдор Москва-Харьков в Липецкой области находится более 201 километра федеральных автодорог Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов, А-133 подъездная дорога к Липецку. Ведется круглосуточный контроль уровня воды в реках и водоемах с ежедневным анализом данных Росгидромета о паводковой обстановке. На потенциально опасных участках выполняются работы по очистке водопропускных труб, водоотводных лотков и опор от снега и наледи. На время весеннего паводка организовано круглосуточное дежурство, мобилизовано 30 единиц техники, заготовлено 305 кубометров инертных и 11 кубометров пиломатериалов. Для ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций сформированы пять аварийных бригад общей численностью 30 человек.

Для эффективной организации работ по обеспечению бесперебойного проезда созданы специальные комиссии. Кроме того, налажено оперативное взаимодействие с управлениями МЧС и ГИБДД в регионе. В круглосуточном режиме работает диспетчерская ФКУ Упрдор Москва-Харьков, ее телефон 8 (4862) 75-07-69. «В Липецкой области во время паводка все ответственные управления стремятся обеспечить максимальную безопасность жителей, в том числе на дорогах. И главы районов, и профильные службы реагируют быстро, информируют население и продолжают контролировать ситуацию», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.