Фельдшер из Москвы выбрал работу в липецком селе и получил новый ФАП

Новый фельдшерско-акушерский пункт работает в селе Злобино Становлянского округа. Приём ведёт Павел Рюмшин – молодой специалист, который вернулся на малую родину по программе «Земский фельдшер».

История сложилась сама собой. В области приняли решение строить новый ФАП в Злобино, а в это время в Москве Павел решил: пора домой, ближе к родителям. Медик приехал в Липецкую область и выбрал жизнь на селе. В Злобино вакансия как раз ждала своего специалиста.

Сначала Павел вёл приём в старом здании. Теперь работает в новом, современном ФАПе. Медучреждение посетил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Здесь есть всё необходимое: от оборудования для диагностики и забора анализов до условий для экстренной помощи.

«Тот случай, когда всё сложилось идеально. Человек захотел быть рядом с семьёй и помогать землякам. А регион смог предложить ему не просто рабочее место, а достойные условия для работы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Становлянском округе ситуация с кадрами заметно улучшилась. За последние пару лет сюда трудоустроились около двух десятков медработников. Некоторые врачи переехали из Воронежа и Белгорода.

Работа по развитию сельской медицины продолжается. В этом году по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в сёлах Липецкой области построят ещё девять фельдшерских пунктов и две женские консультации.