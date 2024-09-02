Строительство фельдшерско-акушерского пункта ведется в селе Медовка Усманского района по нацпроекту «Здравоохранение». Завершение работ запланировано на конец года. Новый ФАП площадью 80 квадратных метров строится взамен старого, не отвечающего современным санитарным требованиям. Каркас собирают из модульных конструкций, на прилегающей территории будет уложена плитка.

В здании разместятся кабинет приема пациентов, процедурный кабинет, аптечный пункт и подсобные помещения. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена специальная туалетная комната, поручни и пандус. В ФАПе будет проведен высокоскоростной интернет для проведения онлайн-консультаций со специалистами Усманской ЦРБ и областных медучреждений.

В ФАПе прием будет вести фельдшер высшей категории Вера Нижегородова, стаж работы которой 40 лет. Также здесь будут проводить вакцинациюя, профосмотры, диспансеризацию и приемы врача общей практики. Численность прикреплённого населения – 150 человек, из которых 25 дети.

«Особое внимание в Липецкой области уделяется профилактике и предупреждению заболеваний. Все медучреждения региона настроены на максимальный охват населения профосмотрами и диспансеризацией. Чтобы эта работа была эффективной, проводится масштабная модернизация медорганизаций. В частности, ФАПы и офисы общей врачебной практики, которые строятся взамен прежних медпунктов в селах, оснащены современным оборудованием и средствами оказания качественной помощи», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.