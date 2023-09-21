Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта ведется в селе Бредихино Краснинского района в рамках национального проекта «Здравоохранение» программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Стоимость работ — около 16 млн рублей, сообщает управление здравоохранения Липецкой области.

Строительство ведется по блочно-модульной технологий, что значительно сокращает сроки. На данный момент уже возведен каркас здания, одновременно идет подвод и подключение коммуникаций, а также благоустройство территории. Плановый ввод в эксплуатацию назначен на декабрь 2023 года. Несмотря на компактность, в здании будет своя регистратура, кабинеты медперсонала, фельдшера, процедурный, аптечный пункт. Жители смогут получить квалифицированную медицинскую помощь, консультации по лечению, пройти профосмотры, вакцинироваться согласно национальному календарю профилактических прививок.

Последние несколько лет жителям села Бредихино и рядом расположенных деревень приходилось обслуживаться в старом здании, приспособленном под медпункт и находящемся в аварийном состоянии. В зону обслуживания нового фельдшерско-акушерского пункта войдет не только село Бредихино, но и деревни Машенино, 1-е Скороварово и 2-е Скороварово. Число прикрепленного населения составляет порядка 230 человек, из которых 36 – дети. Всего в Краснинском районе работает 12 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 отделения общей врачебной практики.

«Одно из основных направлений модернизации здравоохранения региона — оказание качественной медпомощи в комфортных для пациента условия в сельской местности. Возможность получить врачебную помощь рядом с домом оказывает колоссальный положительный эффект на качество жизни в целом», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.