Фермер из Паршиновки Василий Стрельников сорвал “Джекпот” и задумывается над внедрением инновационных методов ведения сельского хозяйства

Нынешний сельскохозяйственный год принес добринским аграриям очередной производственный рекорд. Намолот зерновых и бобовых культур превысил в районе отметку в 300 тысяч тонн. Вот таким полновесным получился наш «каравай». А для того, чтобы рекорд состоялся, селяне трудились не покладая рук. Немалый вклад в общий успех внесли труженики крестьянских и фермерских хозяйств. Об одном из таких мы сегодня и хотим вам рассказать.

Индивидуальный предприниматель Василий Стрельников уходящий сельскохозяйственный год оценивает положительно. Да, было засушливое лето. Да, были волнения весной, когда холода и осадки мешали полевым работам. Но все тревоги уже позади, а в итоге — солидные цифры, характеризующие отдачу каждого гектара пашни, которых в его хозяйстве немногим менее одной тысячи. И пятнадцать человек, составляющие дружный трудовой коллектив.

Зерновой колос порадовал местных земледельцев. Во время жатвы на полях сельхозпредприятия работал небольшой, но мощный арсенал зерноуборочной техники и автотранспорта. Механизаторы Николай Яблонских, Юрий Гнездилов, Николай Барбашов и Сергей Сергеев сделали все возможное, чтобы провести очередную страду в оптимальные сроки и без потерь. Водители Владимир и Сергей Какоткины, а также Сергей Травин перевозили зерно нового урожая на ток. Там его подработкой на ЗАВах руководил Михаил Рогов.

Водитель Сергей Травин.

— Озимая пшеница в зачетном весе дала нам по 59 центнеров, ячмень — по 54 центнера на круг, — такие цифры привел в беседе с корреспондентом «ДВ» Василий Стрельников, — порадовал нас и горох. Каждый гектар пашни дал нам по 32 центнера отборных бобов. Со сбытом проблем не возникло. Спрос на продовольственный горох из года в год весьма устойчив. Этому способствуют его высокие питательные свойства и простота выращивания. В разгар лета, когда завершалось цветение этой культуры, а маленькие стручки-лодочки начинали вовсю наливаться, фермерское хозяйство посетила съемочная группа телекомпании «Липецкое время». Телевизионщики воочию смогли увидеть, как выглядят стручки в период созревания. Пряморастущий горох сорта «Джекпот» появился в севообороте сельхозпредприятия ранней весной.

— Если сравнивать горох с другими сельскохозяйственными культурами, — пояснил В. Стрельников, — то рентабельность его возделывания не самая высокая. Тем не менее, мы не собираемся отказываться от его дальнейшего использования в севообороте. Дело в том, что матушка-природа наделила горох уникальным свойством. На корнях каждого кустика — небольшие клубеньки. Это своеобразные накопители атмосферного азота как в плодах, так и во всех частях растений. По окончании обмолота на этом месте себя комфортно будет чувствовать любая последующая культура. А пожнивные остатки от гороховой соломы дополнительно обогащают почву солидной толикой органических удобрений.

— Так что теперь каждое лето у меня будет «Джекпот», — с улыбкой резюмирует собеседник.

Как и все предусмотрительные люди, он не складывает яйца в одну корзину. Помимо гороха и зерновых культур, возглавляемое им хозяйство успешно возделывает подсолнечник и сахарную свеклу. Сладкие корнеплоды были размещены на 140 гектарах, каждый из которых дал по 320 центнеров продукции. Подсолнечник показал скромную по сравнению с предыдущими годами урожайность: по 20 центнеров маслосемян на круг. Но, учитывая постоянно растущую цену на семечки, весь масличный урожай сейчас находится на хранении. Как говорится, в ожидании достойного ценового предложения. К слову, все финансовые вопросы — под строгим контролем у главного бухгалтера Ларисы Романцовой и ее помощницы Анжелы Калиничевой.

Работники бухгалтерии Анжела Калиничева и Лариса Романцова.

Все полевые работы практически завершены, но на производственной базе хозяйства Василия Стрельникова до сих пор многолюдно. Бригада монтажников возводит неподалеку внушительных размеров ангар, предназначенный для хранения техники. Его площадь составит 1200 квадратных метров. За последние три года технический арсенал пополнился двумя зерноуборочными комбайнами «Акрос», мощным трактором К-424 «Кирюша», четырьмя современными сеялками точного высева, свекольными и зерновыми, двумя дискаторами. Под надежной крышей технический арсенал будет чувствовать себя комфортно, да и послужит подольше. Есть у Стрельникова и конкретная цель: перевести собственное земледелие на интенсивные рельсы.

— Всерьез задумываемся над внедрением инновационных методов, — отметил он, — здесь и постоянное сортообновление, применение научных разработок, новых подходов к использованию минеральных удобрений. Время сейчас такое, что по старинке работать уже не получится. Тем, кто хочет развиваться, стоять на месте никак нельзя…