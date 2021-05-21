Победу в международной бизнес-игре «Начинающий фермер» одержал представитель Липецкой области. Игорь Крысанов из Тербунского района занял первое место в номинации «Молодые предприниматели и специалисты». Он представил проект по созданию и развитию КФХ «Выращивание шампиньонов в Липецкой области», который предусматривает использование современных технологий при выращивании грибов. Церемония награждения прошла в рамках международной выставки технологий для животноводства и полевого кормопроизводства «Агрос экспо 2021».

«Липецкие фермеры вносят значительный вклад в аграрную экономику региона. Их доля в производстве сельскохозяйственной продукции ежегодно составляет около четверти всего объёма. Замечательно, что в числе лучших фермеров есть молодые специалисты с интересными идеями и перспективными проектами. Обязательно будем их поддерживать», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Интеллектуальная бизнес-игра «Начинающий фермер» проводится Российским союзом сельской молодёжи уже семь лет подряд. Её основная цель – развитие у участников навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве, сбора и анализа информации, выработки управленческих решений и умения работать в команде. За всё время проведения игры в ней приняли участие более 10 тысяч человек.