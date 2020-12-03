Фермер Владимир Демин: “Семейное дело – в надежных руках”

Высокие намолоты зерна, осязаемые перспективы развития, применение передовых агротехнологий. Небольшое фермерское хозяйство Владимира Демина являет собой образец поступательного движения вперед. Пятнадцать лет назад, начав с обработки 80 гектаров, этот «мини-колхоз» сейчас легко управляется с 1170.

В механической мастерской в эти дни оживленно. Все те, кто весной, летом и осенью сеял, молотил и отвозил, сейчас готовятся к очередному отпуску. Хотя такой речевой оборот будет не совсем правильным. Вот так лучше: готовят технику и прицепной инвентарь к работе в новом сельскохозяйственном году. Промасленная спецодежда вечером четвертого декабря на время займет свои места в раздевалке. Механизаторы, получив заслуженные отпускные, Новый год и Рождество встретят дома. Поэтому настроение у Александра Трусова, Сергея Бобкова, Алексея Беляева, Евгения и Николая Токмаковых, Евгения Глотова можно смело назвать предпраздничным. Кто хорошо поработал, может так же хорошо и отдохнуть.

— А потом все вновь придем на работу, — говорит Владимир Демин, — дела всем найдутся. Не успеешь оглянуться, как весна позовет: семена протравливать, технику еще разок осмотреть. Одним словом, выйти в поле во всеоружие.

Механизаторы Евгений Глотов, Алексей Беляев, Сергей Бобков, Евгений Токмаков.

На производственной базе у Демина полный порядок. Тракторы, автомобили, комбайны, опрыскиватели, сеялки, культиваторы, погрузчики — все агрегаты занимают свои места. Центральное место отведено двум недавно залитым бетонным основаниям под будущие зернохранилища. Каждый склад будет размером 60 на 18 метров. Их возведение обойдется хозяйству в восемь миллионов рублей.

— А что делать, — пояснил фермер, — все годы я хранил урожай на элеваторе. А теперь там поменялся собственник. И новые хозяева указали на дверь многим мелким сельхозтоваропроизводителям, в том числе и мне. Имея на данный момент всего одно хранилище, был вынужден отдавать зерно, пшеницу и ячмень по изначально заниженной цене. Места под крышей хватило лишь для подсолнечника. Он для меня как стратегический запас. А вот появятся еще два новых модуля, и дела пойдут повеселей. Строители обещают весной сдать объекты «под ключ». И значит, будем думать про асфальтирование производственной территории. К следующему Новому году, уверен, решим и эту задачу.

Николай Токмаков ремонтирует трактор.

Говоря про новые зернохранилища, собеседник также упомянул про обустройство небольшого тока. Прежде всего, нужно будет купить и установить хотя бы один зерноочистительный комплекс, который предназначен для подработки зерна и подготовки семенного материала. Далее — сушилка. Хозяйство всерьез планирует заняться производством кукурузы на зерно, а без этого оборудования «царица полей» не принесет экономического эффекта.

В сельском хозяйстве Владимир Демин не новичок. Родился и жил в деревне Федоровке, немало лет отработал водителем в совхозе «Кооператор». А когда в стране наступило время зарождения частного бизнеса, в том числе и в сельском хозяйстве, решил попробовать свои силы на этом поприще. Первые 80 гектаров собрали из земельных паев ближайших родственников.

Потихоньку-помаленьку дело пошло, прибыль вкладывалась в развитие и приобретение техники. Год за годом хозяйство прирастало землей, при этом увеличивалась отдача одного гектара. Нынешним летом обмолот зерновых культур проводился на 640 га. В среднем на круг озимая пшеница дала по 70 центнеров хлеба, ячмень — немногим меньше.

Подсолнечник также не разочаровал селян. Часть площадей Демин неизменно оставляет под парование. Верхний плодородный слой за лето отдыхает и набирается сил. Это дает земле-кормилице отличный импульс для увеличения плодородия.

— В одиночку с таким объемом работ мне не справиться, — подводит итог нашему разговору В. Демин, — в этом деле мне помогают сыновья Иван и Павел. Назвал их в честь дедов, которые выросли на этой земле и в свое время отдали крестьянскому труду все силы и старания. Внуки тоже стараются не подвести. Вникают во все производственные процессы, не чураясь самой грязной работы. Когда нужно, с утра до ночи — в поле. Значит, теперь уже семейное дело — в надежных руках.