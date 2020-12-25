В районной администрации прошла встреча с депутатами от «Единой России», которые также являются руководителями фермерских хозяйств Добринского района.

Они вышли с инициативой приобрести 5 мониторов пациента для реанимационного отделения районной больницы. Это оборудование стоимостью 700 тысяч рублей даст возможность контроля и наблюдения за тяжелобольными пациентами. В том числе, при проведении искусственной вентиляции легких, а также интенсивной терапии. Ведь каждая спасенная жизнь – это маленькая победа.

Монитор пациента – неотъемлемое оборудование для медицинского учреждения. Использование монитора пациента необходимо для мониторинга и контроля важнейших параметров жизнедеятельности больных реанимационного блока, палат интенсивной терапии либо оперируемых пациентов.

Мониторы пациента в разы облегчают контроль за пациентами, находящимися в отделении интенсивной терапии или реанимации. Использование мониторов пациента необходимо при анестезии, искусственной вентиляции легких, операционных вмешательствах, интенсивной терапии, послеоперационном периоде.