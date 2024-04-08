Клубника в хозяйстве Кувшиновых в Елецком районе уже начала цвести. Урожай здесь обычно поспевает тоже раньше, чем у всех, примерно на месяц. Первые ягоды собирают уже на майские праздники. Выращивают проверенные сорта – Клери, Мальвина и Азия.

Несколько лет назад Кувшиновы решили воспользоваться поддержкой Минсельхоза РФ для аграриев. В 2020 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» Даниил Кувшинов получил грант «Агростартап» в размере 3 млн рублей. На эти деньги были построены первые теплицы для садовой земляники, а также приобретены трактор, грузовой автомобиль и саженцы клубники. Через два года аналогичный грант только на 1,8 млн рублей получил отец – Андрей Кувшинов.

В настоящее время у Кувшиновых семь теплиц, оборудованных капельным поливом. Все остальные условия выращивания зависят от природных факторов – когда потеплеет, как быстро земля прогреется, как интенсивно будет светить солнце. Только все происходит быстрее и интенсивнее.

Май и июнь – самые загруженные дни. Сельские предприниматели встают в четыре утра, собирают урожай и отвозят на рынок в Елец. Потом в течение теплого периода ухаживают за растениями и готовят их к следующему году. Переходить на ремонтантные сорта не хотят, потому что считают их менее ароматными.

«Липецкие фермеры занимаются сельским хозяйством с душой, не жертвуя ради больших объемов качеством и вкусом продукции. Такие подвижники заслуживают поддержки. Ведь именно благодаря им товары с маркировкой «липецкое», или «елецкое» как в этом случае, обладают хорошей репутацией», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.