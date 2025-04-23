Фермеры Липецкой области могут подать заявки на гранты. На «Агростартап» заявки принимаются до 18 мая. На грант на развитие семейной фермы, материально-технической базы сельхозкооперативов и начинающих сельхозкооперативов, – до 21 мая. Все документы необходимо подгружать в систему «Электронный бюджет».

«Государственная поддержка фермерства – одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса Липецкой области», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В прошлом году на поддержку малых форм хозяйствования из федерального и областного бюджетов было направлено более 320 млн рублей. В текущем году эта сумма увеличится до 322,5 млн рублей, уточнили в региональном минсельхозе.

Малые формы хозяйствования вносят значительный вклад в аграрную экономику региона. В прошлом году их доля в общем объеме производства сельхозпродукции составила в животноводстве 18,6%, в растениеводстве – 24,3%. ЛПХ, КФХ и ИП в 2024 году собрали 67% общеобластного объема плодов и ягод, 60% картофеля, 41% овощей. Произвели 21% всего регионального объема яиц, 19% молока. По предварительным данным, в 2024 году малые формы хозяйствования произвели сельхозпродукции на 44,8 млрд рублей.