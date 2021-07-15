Липецкое беговое сообщество «Lipetsk running» совместно с «Городским детско-юношеским центром «Спортивный» приглашают липчан и гостей города принять участие в первом фестивале SWIMRUN, который 17 июля на пляже «Тракторного завода».

Как рассказали организаторы, SWIMRUN FEST включает соревнования по плаванию и бегу. В программе – пять дистанций. Но свободные слоты остались только на две из них. Первая – эстафета, для участия в ней необходимо зарегистрировать сразу двух бегунов, спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 1200 метров по берегу и проплыть 50 метров. Вторая – весёлый старт «Розовый фламинго», здесь атлетам следует иметь при себе надувной круг, в котором предстоит пройти всю дистанцию: и плыть, и бежать.

«В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию, – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов. – Подобные фестивали – это ещё один шаг к воспитанию у молодёжи стремления к здоровому образу жизни, формированию гармоничной и всесторонне развитой личности».

Фестиваль объединит спортсменов Липецкой области и любителей активного образа жизни. Все участники получат эксклюзивные медали. Победителей и призёров отметят ценными подарками от спонсоров. Кроме того, в честь Дня города на мероприятии состоится розыгрыш призов. Регистрация, также подробная информация и программа фестиваля на портале Russia Running.