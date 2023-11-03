Первый в регионе фестиваль чемпионов ГТО пройдет в областном центре 24 и 25 ноября. Как сообщает управление физической культуры и спорта,участникам необходимо выполнить определённое количество упражнений для проявления всех физических навыков: скорости, силы, выносливости, гибкости, меткости. Программа фестиваля состоит из пяти блоков: «Эстафета ГТО» (командные соревнования); «Гонка ГТО» (командные соревнования); «Иду на рекорд» (личное первенство); «Гонка ГТО» (личное первенство, любители); «Гонка ГТО» (личное первенство, профессионалы).В фестивале примут участие команды городских округов и муниципальных районов области. Стать участниками фестиваля может любой желающий в возрасте от 18 до 49 лет. Все участники соревнований должны иметь медицинский допуск к тестированию и быть зарегистрированы на официальном портале комплекса ГТО по адресу www.gto.ru и иметь уникальный идентификационный номер (УИН).«Массовый спорт — верный путь к оздоровлению населения, увеличению продолжительности жизни и повышению ее качества», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Подать заявку на участие в Играх ГТО можно до 10 ноября пройдя по одной из ссылок: «Эстафета ГТО» (командные соревнования), «Иду на рекорд» (личное первенство), «Гонка ГТО» (личное первенство, любители), «Гонка ГТО» (личное первенство, профессионалы).