Ежегодный фестиваль игровых полнометражных и анимационных детских фильмов «Радуга» стартует в Липецкой области 1 июня в 15.30 на площади областного центра культуры, народного творчества и кино. Событие приурочено к Международному дню защиты детей. В программе девять игровых и шесть мультипликационных полнометражных кинолент.

Главным отличием 2023 года станут выездные кинопоказы в удалённых населённых пунктах с помощью крупных киноточек. Для этого формируется региональное облачное хранилище, контент из которого киноточки получат с помощью электронных ссылок. Также изменилась афиша новой «Радуги». Зрителям будут представлены ленты российского, китайского, южнокорейского, итальянского и американского производства. «Братья Медведи: Тайна трёх миров» и «Земная стороны Луны» забронированы для бесплатного просмотра жителями малонаселённых пунктов и представителями целевых групп.

Конкурсные показы продлятся до 30 июня включительно и охватят муниципальные кинозалы всего региона. Традиционно ребята имеют возможность проголосовать за понравившуюся ленту. По результатам голосования определят победителя «Радуги-2023» в номинации «Приз зрительских симпатий». «Культурная программа в регионе очень разнообразная и интересная. Фестиваль кинолент точно придется по душе целевой аудитории – детям. Тем более очень удачно выбрано время – начало каникул», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Учредителем фестиваля детских фильмов «Радуга» является управление культуры и туризма Липецкой области, организатор – областной центр культуры, народного творчества и кино. Возрастное ограничение 6+.