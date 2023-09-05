Межрегиональный двор-фест «Будь как дома, путник», посвященный творчеству легендарной группы «Король и Шут», состоится 16 сентября у Центральной городской библиотеки в Липецке (ул. Космонавтов,15/3). На сцену выйдут воспитанники липецкой «Школы рока», участники елецкой группы «Потолок», известной и любимой в нашем регионе и далеко за его пределами, группы «Ника», кавер-бэнда «Без баяна» и других артистов. Настоящим сюрпризом станет сет московского проекта «Триоза». Арфа и виолончель предадут давно знакомым мелодиям «КиШ» новое звучание. Также ценителей отечественного панк-рока ждут яркие фотозоны. Вход на фестиваль бесплатный.

Как сообщили в Централизованной библиотечной системе Липецка, готовиться к фестивалю собираются заранее. В ближайшее время ЦБС организует цикл лекций о панк-культуре, чтобы по-новому взглянуть на творчество и личность артистов данного течения. «Библиотеки Липецкой области перестают быть просто книгохранилищами. Они преобразуются в культурно-досуговые пространства, осваивают новые направления работы, способные заинтересовать многих жителей и таким образом приобщить к культурной жизни», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.