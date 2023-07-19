Долгожданный фестиваль «Джаз на Зелёном острове – 2023» вновь наполнит яркой, весёлой, зажигательной музыкой сердце Липецка — остров на реке Воронеж. В этом году это будут пять часов самого разного джаза. Художественный руководитель фестиваля Вадим Эйленкриг сам отбирал группы и солистов для фестиваля в Липецке. Если на первом фестивале в прошлом году выступали мэтры джаза, то «Джаз на Зелёном острове — 2023» — это яркий музыкальный коктейль из самых различных направлений, представленных молодыми, но уже достаточно известными музыкантами.

Организаторами фестиваля выступили правительство Липецкой области, управление культуры и туризма Липецкой области, Липецкая государственная филармония. «В прошлом году фестиваль стал одним из самых ярких событий года. Уже тогда было принято решение проводить его каждое лето. Как и в прошлом году, мы объединили с музыкой еще и спорт. Джазовый фестиваль и «Липецкий триатлон 113» пройдут на одной площадке и в один день. Пусть событий такого уровня в нашем регионе становится больше. Будем над этим работать», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Программа фестиваля:

18:00 – 18:45 — группа REVO BAND предложит слушателем фанк-джаз. Эта молодая московская группа исполняет известные песни в авторской обработке. В составе группы — участники шоу «Голос», «Доброе утро», «Шаболовка 37».

19:00 – 19:45 — мировые хиты и авторские композиции в технике а капелла и битбокс от группы JUKEBOX TRIO — финалистов шоу «Главная сцена» на канале «Россия-1» и лауреатов фестиваля «Новая волна» в Юрмале. Популярность группе принесли короткие музыкальные ролики в соцсетях.

20:00 – 20:45 — кубинский джаз в исполнении Илианы Санчез и группы «Ритмы Гаваны». Россия настолько поразила кубинскую певицу, что она решила остаться здесь насовсем. Илиана участвовала в телепроекте «Голос» на канале «Россия 1», а также стала призером конкурса «Новая волна». Сейчас Илиана выступает на московских площадках, одной из которых является джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке, и активно гастролирует.

21:00 – 21:45 — Zventa Sventana — проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачева (экс-участник группы «Гости из будущего»). Команда переосмысливает фольклор и адаптирует его для современного слушателя, сплетая народные песни с танцевальной электроникой и инди-попом. Все треки Zventa Sventana — это малоизвестные народные песни, собранные этнографами в XIX и XX веках. Частушки превращаются в хип-хоп. Народные песни весело несутся на фоне хауса, дабстепа и драм-н-бейса. Обрядовые тексты смешиваются с роком, техно и симфоническим оркестром.

22:00 – 23:00 — завершат вечер Александр Панайотов и группа EILENCRIG CREW. Участник множества телевизионных проектов, в том числе шоу перевоплощений «Точь-в-точь», «Фантастика (телешоу)» и «Голос» Александр Панайотов привезёт в Липецк джазовые стандарты и авторскую музыку. И конечно, выступит художественный руководитель фестиваля — известный во всем мире джазовый трубач и телеведущий Вадим Эйленкриг.

Билеты — на сайте unionzal.ru и в кассах филармонии. Работает программа «Пушкинская карта». (6+).