Более 150 спортсменов из Липецка, Ельца, города Грязи, Усмани, Тамбова и Тульской области собрал фестиваль, посвященный памяти уроженца Ельца, призёра Олимпийских игр 1908 года по французской борьбе Александра Петрова. В программу вошли командные соревнования по дзюдо, самбо, греко-римской и вольной борьбе. Участие в них принимали юноши 14-16 лет. Фестиваль проходил в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». На открытии присутствовали первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко, глава Ельца Евгений Боровских, начальник управления физической культуры и спорта региоан Михаил Маринин.

«Единоборства всегда пользовались большой популярностью в Липецкой области. Мы гордимся нашими спортсменами – победителями и призёрами различных всероссийских и международных соревнований. Уверен, что сегодняшний фестиваль станет для ребят настоящим праздником спорта и товарищества, позволит продемонстрировать свои навыки и получить ценный соревновательный опыт», – отметил Александр Рябченко.

Александр Петров родился 11 сентября 1876 года в Ельце в купеческой семье. Стараниями нескольких поколений Петровых был построен Вознесенский собор, являющийся визитной карточкой Ельца. После окончания московской гимназии Петров продолжил обучение в Московском университете, в военно-медицинской академии. В Санкт-Петербурге он занимался французской борьбой, посещал уроки дзюдо. В 1905 году занял второе место на Всероссийском чемпионате по французской борьбе. В 1908 году Александр Петров стал первым из россиян, получившим олимпийскую медаль.