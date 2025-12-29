Фестиваль «Эхо недели кино Черноземья» прошёл в Липецкой области

В преддверии Международного дня кино в Липецке прошёл фестиваль «Эхо недели кино Черноземья», где состоялись первые публичные показы фильмов местных авторов, а также живые обсуждения с участием зрителей и экспертов, включая московского сценариста и продюсера Алексея Сашина.

В рамках фестиваля было показано шесть новых работ, историческую драму «Учителя победы» Александра Пензенского и Владимира Лобова, завоевавшую признание зрителей и главную награду фестиваля. Драма основана на реальных событиях и судьбах педагогов Ленинграда, Сталинграда, Гжатска во время Великой Отечественной войны. Особое внимание — проекту юных кинематографистов из Школы креативных индустрий. Дарья Невидюшкина и Даниил Платонов презентовали документальный ролик «Первые в Арктике. Водопьянов».

«Мы видим, как растёт потенциал сектора креативных индустрий в регионе: сегодня в нём занято около 5 тысяч человек, а 80 малых и средних предприятий успешно работают в сфере кино и телевидения. Поддержка как опытных авторов, так и талантливой молодёжи из Школы креативных индустрий — одна из задач региональной власти», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фестиваль прошёл при поддержке минэкономразвития Липецкой области и Центра развития креативных индустрий.