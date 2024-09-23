Фестиваль в рамках федерального проекта «Родители и дети: говорим о финансах» прошёл в Липецке 21 и 22 сентября. Его участниками стали больше 300 жителей. Для детей организаторы провели мастер-классы по финансовой грамотности и финансовые игры. Родители стали участниками лекций от ведущих экспертов Ассоциации развития финансовой грамотности.

Во второй день фестиваля на площадке Областной детской библиотеки состоялась автограф-сессия с автором книг по финансовой грамотности Ольгой Андреевой, а на площадке Городского молодежного центра юные липчане вместе с командой федерального проекта поразмышляли на тему мошенничества. Генеральным партнёром мероприятия выступила компания «Региональные системы комплексной безопасности».

«Сейчас проводится много мероприятий по повышению финансовой грамотности среди граждан разного возраста. Это говорит о важности этой деятельности и актуальности в виду появления все новых и новых банковских услуг и механизмов обращения с деньгами. Эксперты помогают разобраться во всех тонкостях и нюансах, чтобы граждане не боялись пробовать что-то ранее незнакомое, пользовались нововведениями в рамках закона и при этом не попадались на уловки мошенников», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.